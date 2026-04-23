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▲盧秀燕到基隆奠濟宮贈匾時，廟方主委祝福她當選總統。（資料畫面／讀者提供，2026.04.23）

台中市長盧秀燕近來民調屢被台北市長蔣萬安超車，民眾黨市議員江和樹喊話「不要再等了」！現在就該開始北中南布局、跑全台輔選。盧秀燕子弟兵廖偉翔、羅廷瑋也接力發聲。3人的聲音盧秀燕聽到了，本週起將南北趕場展開「拜廟小吃之旅」，首站新北板橋合體李四川，星期日到高雄和柯志恩「好媽媽連線」。江和樹今（23）公開喊話盧秀燕「如果真的有2028的想法，現在就是最好的時間點」。立委廖偉翔、羅廷瑋也接連喊話，希望將盧秀燕的治理經驗擴散、複製到全國，相信在關鍵時刻，盧秀燕一定會挺身承擔重任。事實上盧秀燕結束訪美行程後，態度已悄悄改變，以往把「上班不談政治、黨務」掛在嘴邊的她，近來不時對軍購、預算、能源、鄭習會、印度移工等熱門議題發表看法，4日她到基隆奠濟宮參拜還願、贈匾，與基隆市長謝國樑同框，廟方還許願未來她以「總統盧秀燕」之名再贈一匾，外界解讀為2026輔選起手式，唯盧團隊僅以「市長清明連假回基隆娘家、謝國樑作陪」低調帶過。但江和樹喊話後，盧秀燕最新的假日輔選行程也隨之曝光，和月初基隆行一樣，起手式是軟性溫馨的拜廟、小吃之旅。25日下午先與李四川參拜板橋慈惠宮、吃老曹餛飩；25日上午前進高雄，到前鎭區慈德宮參與「好媽媽連線見面會」，中午品嚐老高雄人的小吃「小暫渡」。國民黨執政的四都，盧秀燕和侯友宜都沒連任壓力，「燕子」、「漢子」和「禿子」立法院長韓國瑜，未來比尋求連任的蔣萬安更有餘裕輔選。幕僚透露，盧秀燕將延續2024年立委選舉全國跑透透的模式，利用假日進行輔選，以需要曝光度的縣市長挑戰者為先，未來也會到新竹市和友軍高虹安合體。