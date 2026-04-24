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▲梅莉史翠普的悲情表演曾讓她獲得獎項肯定，觀眾很容易被她逼出眼淚，卻沒人覺得她可以很好笑。（圖／摘自IMDb）

▲文藝喜劇《心火》中梅莉史翠普努力展現幽默、逗趣的一面，影評和觀眾的反應都不理想。（圖／摘自IMDb）

▲梅莉史翠普（右）在黑色喜劇《女人心海底針》扮演勾引別人老公的心機小三，是負面角色，還是沒能以逗趣演出獲得好評。（圖／摘自IMDb）

▲梅莉史翠普在《穿著PRADA的惡魔》將時尚女魔頭演得具有威嚴，又有精準的喜劇節奏，成功克服昔日演喜劇容易卡關的問題。（圖／摘自IMDb）

今夏最受觀眾期待的大片之一《穿著PRADA的惡魔2》，扮演時尚女魔頭的梅莉史翠普，幾乎很難想像有別人能取代，彷彿這角色是為她量身打造。不過演技實力精湛的她，把並未特別為她編寫的人物，演得完全不作第二人想，早就是拿手的本事，年輕一輩的觀眾應該也難相信，她曾經有過一段「卡關」的時光，不但演喜劇被抱怨「超不好笑」，連演嚴肅正經的影片，也會被嫌不適合角色，讓人看得有氣無力。根據同名原著改編的《穿著PRADA的惡魔》，在考慮時尚女魔頭米蘭達的演員時，曾經想過美麗、具備時尚感又是演技派的蜜雪兒菲佛，或是曾在《101真狗》穿過誇張華服且也是戲精的葛倫克蘿絲，甚至是比她們年紀都小一些、拿過奧斯卡獎的凱薩琳麗塔瓊斯，而當梅莉史翠普的名字被提及，甚至是電影公司高層想辦法敲下來，還有人覺得莫名其妙，堅信梅莉這輩子沒有一天好笑過。而「喜劇」確實曾經是她的罩門，並不是一開始就拿手。1980年代初期已經以《法國中尉的女人》、《蘇菲亞的選擇》等片精彩表演奠定好萊塢演技女王地位的梅莉史翠普，很擅長讓觀眾看得心酸、感傷落淚，然而當她演過了一堆讓人走出戲院心情沉重的角色，卻好像和「悲情」被綁在一起，一位演員只擅長演悲劇、對喜劇不拿手，自我要求高的人都不會接受，梅莉當然有機會就想要挑戰喜感的演出。可惜她和同樣演技封神的傑克尼柯遜，一起演出外遇喜劇《心火》，評價卻不如預期，和傑克的首度搭配完全不像片名、缺乏亮眼的火花。兩人後來再度攜手合演《紫苑草》，雙雙入圍奧斯卡帝后，這部片卻又是部悲情的故事。梅莉後來不惜在著名女導演蘇珊席德曼的《女人心海底針》演一個搶人老公的花瓶女作家，是個讓人討厭的人物，這部黑色喜劇依舊挽回不了外界對她試圖逗趣卻令人笑不太出來的刻板印象。梅莉當然是眾所公認的厲害演員，和她交情不錯的另一位奧斯卡影后雪兒，還曾經形容她就是一部「演戲機器」，即便這樣還都敗在喜劇表演上，喜劇果真是難度最高的類型。梅莉之後在《捉神弄鬼》扮演不惜一切手段維持青春美貌的女星，在喜劇高手歌蒂韓同片較勁下，被激出亮眼的表現，該片終於突破她演喜劇反應不佳的宿命，有不錯的票房成績。可惜她下一部片《金色豪門》要從年輕演到老，完全不符合原著對角色的描述，影評人譏諷她一出場就讓人有如胃裡被綁了鉛塊，相當不成功。翻開梅莉的作品表，《穿著PRADA的惡魔》的關鍵意義在於像是為她主演喜劇打通了任督二脈，她終於抓住屬於自身的喜感節奏，在幽默與正經之間拿捏得宜，往後不同類型的喜劇都能得心應手，她在觀眾眼中也更可愛而可親，連帶使得本身的票房吸引力也大為提升。其實喜劇常常比起悲劇還要討觀眾歡心，諧星也比嚴肅演員讓觀眾覺得更親切。《穿著PRADA的惡魔》的賣座佳績，使梅莉的星運攀上新的高峰，讓她有機會拿到更多好的角色、延續這股翻紅的氣勢。《穿著PRADA的惡魔2》她當然一定要回歸，換了是誰來頂替她的位子，觀眾都不會接受，非得是她不可。