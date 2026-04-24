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受到美國總統川普（Donald Trump）威脅擊沉在荷姆茲海峽佈設水雷的伊朗船隻、伊朗首都德黑蘭疑再遭空襲，以及軟體股下跌、油價上漲等因素影響，美股週四反覆受壓，四大指數除了費城半導體指數，其餘皆收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管有分析認為，市場最終將降低對伊朗相關新聞的敏感度，但由於這場戰爭已演變為美伊2國的海上對峙，停火協議仍然脆弱，導致美股週四依然承壓，雙方都在爭奪荷姆茲海峽的控制權，且都在本週扣押了船隻。重磅科技股中，特斯拉（Tesla）因今年資本開支比原先公布的多，股價跌3.56%；Netflix宣布額外回購250億美元股份，股價反覆回吐0.45%；軟體商ServiceNow也因業績欠佳，股價重挫17.75%；就連IBM股價亦急瀉8.25%，還拖累同業Salesforce、微軟，股價分別下滑約8.7%及4%。23日收盤，美股道瓊工業指數下跌179.71點或0.36%，收49310.32點；標普500指數下滑29.50點或0.41%，收7108.40點；那斯達克指數下跌219.07點或0.89%，收24438.50點；費城半導體指數上漲169.31點或1.71%，收10078.57點。油價部分，西德州原油期貨（WTI）漲3.11%，每桶收報95.85美元；布蘭特原油期貨價格則抽高約3.1%，每桶收報105.07美元。