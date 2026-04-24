美國總統川普（Donald Trump）當地時間23日晚間在社群平台上宣布，他在與以色列、黎巴嫩特使會晤後，2國的停火協議決定延長，形容會晤「非常順利」。
根據《路透社》報導，以黎停火協議原定本週日就會到期，川普週四在白宮橢圓形辦公室，接待了以色列駐華府大使萊特（Yechiel Leiter）、黎巴嫩駐美國大使穆阿瓦德（Nada Moawad），舉行了由美國斡旋的第2輪會談。之後川普便宣布，該協議將延長3週，並透露2國領導人這段時間內，很可能會在白宮會晤，今年內實現和平的機會偏高。
川普並補充說，他期待在不久的將來，也能於白宮接待以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）。
川普也警告，伊朗必須削減對黎巴嫩真主黨的資金支持。關於伊朗問題，他在週四的記者會上告訴在場傳媒，自己確信德黑蘭想要達成協議，但伊朗領導層正處於動盪之中，他本人並不著急，但如果伊朗不願意，他亦不排除用武力解決。
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川普並補充說，他期待在不久的將來，也能於白宮接待以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）。
川普也警告，伊朗必須削減對黎巴嫩真主黨的資金支持。關於伊朗問題，他在週四的記者會上告訴在場傳媒，自己確信德黑蘭想要達成協議，但伊朗領導層正處於動盪之中，他本人並不著急，但如果伊朗不願意，他亦不排除用武力解決。
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