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上星期五我主持一場有關於台美軍購的國際論壇，會中來自美國的代表、退役海軍少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)針對立法院的軍購案如果無法通過民進黨1.25兆新台幣的版本，台灣將變成五月十四號川習談判桌上的「菜單選項」，暗指台灣淪為「人為刀俎，我為魚肉」的窘境。他還說五月十四日的川習會就是一場台灣的中央選舉，在這場選舉中，只有兩個候選人，一個是習近平，另一個就是川普，台灣人要選誰，自己心裡很清楚，而這個選擇會展現在立法院是否支持軍購的態度上。也說到如果選擇不要DCS(Direct Commercial Sales)、也就是直接商售的軍購案版本（民進黨1.25兆的版本），則台灣就要準備失去美國對台的安全保證。蒙哥馬利要台灣各界不要覺得只有FMS(Foreign Military Sales)才具可信度，但DCS看似涉及軍火商利益，所以就不支持。他說可以隨便去找過去任何一項DCS交易看看，就會知道DCS不是像大家想得那樣。所謂的FMS是政府間合約，由美國國防部協助採購，保障程度高，適合大型軍購。而DCS則是外國客戶直接與美國軍火公司商談，速度較快，但風險需自負。兩者均受《武器出口控制法》規範，並需經過美國國務院審核。▲什麼是美國的模範盟友？蒙哥馬利說台灣最好看起來像一個美國的「模範盟友」。甚麼叫做模範盟友？第一，投資美國五千億美元。第二，勇敢對抗共同敵人中共。第三，台灣晶片持續貢獻美國AI產業。第四，國防預算提高到GDP的3.5%。尤其最後一點，如果台灣在五月初做不到最後一點，五月這場選舉（川習會）台灣就會嘗到苦果。蒙還說台灣可以放心，因為幾個月後，美方又會有人來要台灣把國防預算提高到GDP的4%，然後沒幾個月美方會再來，要台灣把國防預算調到GDP的5%，美方一直會有人來。他說要搞清楚中國的國防支出是台灣的數倍。以2026年來看，中國國防預算規模是台灣的11倍。蒙哥馬利接著說你們台灣內部已經因為軍購案吵了好幾個月了，我不管各方的論述有多聰明有多深入，現在就是台灣軍購案要通過的時刻，期限就要到了，而且要依照川普總統期待台灣通過的「預算數字」通過，否則台灣就會被最會報復(retribution)的美國總統究責。我在會後與另外一位美方與談人聊到，我說我接觸美國智庫的人這麼多次，第一次聽到這麼語帶威脅的談話，他點頭如搗蒜。這位與談人還跟我說，他們這行人當天早上還到立法院拜訪國民黨中部的幾位年輕立委，一樣對軍售案提出關切，但這幾位年輕的立委給他們的回應，就像是「照本宣科在念選舉政見一樣」。▲軍購延遲交付不是軍購案不過的藉口至於在會議中有與會者提到雖然華府都要台灣買軍購，但是軍購延遲交貨的問題怎麼解？蒙哥馬利回應美國軍購延遲交付也是沒辦法的事，這對全世界任何一個跟美國買武器的國家都一樣。但是DCS會比FMS的速度快一點，因為民間的限制少一點。當賴清德承諾的2030年台灣軍購要達GDP的5%之際，這個問題會更嚴重三倍甚至四倍，台灣人要有心理準備。但是很奇妙的是這些延遲的軍購基本上如果在台灣陷入戰爭時就可以快速解決，拜登時期烏克蘭爆發戰爭，烏克蘭就加速拿到美國武器就是一例。但蒙哥馬利說「軍購延遲絕對不是台灣不通過軍購案的藉口」。▲美智庫看鄭習會然後到會議最後，我針對鄭麗文與習近平會面一事，公開詢問蒙哥馬利與另一位美方與談者哈德遜研究所資深研究員索伯利克(Michael Sobolik)的看法。索伯利克說：華府民選官員不會相信習近平，因為習從未遵守每項對美承諾，習曾在2015年答應美國不會把南海軍事化，他打破了；習也曾答應不盜取美國公司IP，習後來也食言。索伯利克很好奇鄭麗文怎麼看習近平？她覺得習是可信的對談者嗎？如果是的話，那麼鄭麗文的問題就非常大。至於蒙哥馬利，他說鄭去見習是她自己的決定，那是台灣內政的問題。但他能想見如果賴清德總統飛去北京跟習近平見面，賴一定會被逮捕、起訴與定罪。蒙哥馬利無法理解為何台灣作為一個民主法治國家，會有政黨領導人選擇去見會逮捕自己國家總統的獨裁者？▲結語：現在這個華府已不是過去那個華府我記得2000年初期在美國留學時，我曾經因為一次有關於兩岸如果走更近美方是否會吃味的話題，跟我當時教授東亞政治的教授魏德曼(Andrew Wedeman)有過交鋒。在那個小布希剛上任的年代，儘管是反共的共和黨執政，美中關係都比今天看起來融洽許多。當時我的論點時，台灣如果有一天被中國併吞，美國的利益一定是大大的損傷，這個也是此次參加論壇的索伯利克的論點。但當時我的教授魏德曼卻說的很露骨，他說台灣與中國如果要和談，甚至談統一，美國政府沒有不行，甚至還樂觀其成，然後兩岸統一對美國利益也沒有什麼損害。我當年遇到不少研究中國政治的美國教授，尤其是白人教授，幾乎都是偏向這樣的觀點。我還記得魏德曼的女兒從小中文就請家教，而且講的非常之溜。那是一個中文在美國還不流行的年代，只是他女兒的中文講是北京腔，寫的也是簡體字。那是孔子學院在美國很盛行的年代。了解一下這些美國智庫與學界菁英的政黨背景，對於台灣人理解他們的立場會很有幫助的。魏德曼是很標準的民主黨員；索伯利克曾擔任過共和黨德州參議員克魯茲(Ted Cruz)五年的國會助理；至於蒙哥馬利，曾在2018年9月25日被第一任時的川普總統與國務卿龐貝奧提名為民主、衝突與人道援助局(DCHA)的助理署長。●作者：邱師儀／東海政治系教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com