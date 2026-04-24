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美國與菲律賓主辦的「肩並肩」（Balikatan）軍事演習，4月20日起至5月8日在南海舉行，巧合的是，我國海巡署也於21日會同交通部、國防部、外交部及衛生福利部等機關，於南沙太平島海域實施「南援九號」人道救援、醫療後送及海洋除污聯合演練，亦是時隔7年後再度有部會首長登太平島，海委會主委管碧玲首度到南沙太平島視導演練。有外媒分析認為，中國在南海的強勢擴張似乎已面臨「報酬遞減」。根據《路透社》報導，多年來，中國在南海爭議水域進行了大規模的填海造陸工程，興建了人工島嶼、簡易機場和軍事設施，去年9月還在有主權爭議的黃岩島（Scarborough Shoal）設立國家級自然保護區。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的亞洲海事透明倡議組織（AMTI）主任波林（Gregory Poling）指出，人工島設施有利於中國的執法船、海軍與民兵船隻，一年365天，在距離中國海岸線長達1000海里的鄰國水域進行巡邏。然而，即使中國持續擴張軍事存在，仍未能嚇阻台灣高層官員前往太平島視察，太平島是南沙群島的一部分，存在主權爭議，擁有一條足以讓台灣軍方運補航班起降的跑道，2023年啟用的新碼頭還可停泊4000噸級的巡防艦。不只台灣，菲律賓、美國及其夥伴國家，本週在南海主辦的「肩並肩」（Balikatan）軍事演習，在這個每年承載超過3兆美元海運貿易的區域，展現出對抗中國的多國統一陣線。波林坦言，中國似乎已達到報酬遞減（diminished returns，付出越多，獲得的新回報卻越少）的臨界點，「至少在過去4年裡，它未能成功阻止東南亞的任何一項能源計畫、運補或建設任務等行動。」原文連結：