中國男星張凌赫憑藉夯劇《逐玉》爆紅，戲劇播畢後仍吸引大批粉絲持續追捧。近期國台辦表態支持兩岸影視交流，引發外界關注張凌赫是否有機會來台。回顧2年前胡歌以《繁花》來台參與「對話青年」座談，採24小時快閃模式，雖話題十足，但交流效益有限。業界分析，張凌赫行程繁忙、酬勞高昂，加上兩岸局勢影響，短期內來台機會不高，和胡歌類似的交流模式也恐難延續。

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張凌赫有望來台？國台辦：支持兩岸影視交流

國民黨主席鄭麗文日前受訪時提到希望張凌赫來台，認為這樣可以緩和兩岸關係。對此，中國國台辦發言人張晗22日回應：「我們一貫支持兩岸影視文化界雙向奔赴」，表示樂見中國藝人來台交流。這讓外界開始思考張凌赫來台的可能性有多高？畢竟2年前胡歌也曾快閃來台灣，代表此事並非全無可能。

▲胡歌2024年曾來台參加「對話青年」座談，只停留不到24小時就離開。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲胡歌2024年曾來台參加「對話青年」座談，只停留不到24小時就離開。（圖／記者吳翊緁攝影）
張凌赫來台有3大難關　時間、出場費、兩岸情勢都是難題

但據《中時新聞網》報導，業界人士分析，受兩岸當前情勢影響，張凌赫應該是難以延續胡歌當初來台的模式，畢竟在24小時內快閃，效益並不高。另一名影視圈人士也認為，還要考量2個重點，首先是張凌赫現階段人氣超旺，戲劇作品、廣告活動等行程滿檔，還要再撥時間來台，恐怕是分身乏術。

再者，張凌赫現在貴為中國一線演員，出場費肯定不便宜，來台一趟還會出動大批工作人員隨行，這些全都要主辦方買單，他想不出有哪個金主願意出錢。因此粉絲要想看到張凌赫來台，難度應該頗高。

28歲張凌赫漲粉百萬　靠《逐玉》武安侯封神

現年28歲的張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程系，因外型出眾、擁有190公分身高，被星探相中，2019年主演古裝劇《少女大人》出道。張凌赫後續又拍了《蒼蘭訣》、《雲之羽》等夯劇，收穫許多粉絲，但真正讓他爆紅的，絕對是今年開播的《逐玉》。張凌赫飾演的將軍「武安侯」既上戰場又能當贅婿，收穫無數少女的心，這才讓他一夕間漲粉500萬，紅到台灣。

▲張凌赫因《逐玉》武安侯一角，成為兩岸無數女性心目中的男神。（圖／微博@張凌赫工作室）
▲張凌赫因《逐玉》武安侯一角，成為兩岸無數女性心目中的男神。（圖／微博@張凌赫工作室）
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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...