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▲安心亞在《陽光女子合唱團》中飾演女囚阿蘭。（圖／安心亞 Xinya An臉書）

中國實境節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）全新一季在本月開播，台灣女星蕭薔、范瑋琪、曾沛慈這次都受邀參戰，討論度頗高。安心亞昨（23）日出席活動時也坦言，如果《浪姐8》真的有來邀約的話，她不會排斥。對於電影《陽光女子合唱團》因宣傳時掛「中國台灣」遭到砲轟的爭議，安心亞則回應：「我們正能量看待這件事情」。安心亞昨日在品牌活動上被問到，有沒有收到《浪姐7》的邀請？她說自己不太清楚，經紀人則幫忙回應，安心亞行程滿檔，就算有受邀也來不及去參加。不過如果下一季《浪姐8》真的有來邀約的話，安心亞說自己不會排斥，主要應該還是看行程時間對不對得上。對於電影《陽光女子合唱團》因在中國上映時，宣傳標語寫「中國台灣」，遭到影迷砲轟矮化國格的爭議，安心亞則淡定回應心情或多或少會受影響，但還是正面看待此事。她認為電影在中國上映的初衷是希望陪伴大家，想用歌聲傳遞愛；至於如何看待中國票房不佳，安心亞也樂觀地說：「還是希望作品能讓全世界觀眾看，不管1個看、5個看、10個看都是好事。」而陳意涵先前曾在Podcast節目吐槽，安心亞拍《陽光女子合唱團》時狂補唇蜜，很像剛吃完雞腿，嘴唇油亮亮，兩人因此傳出有心結。安心亞昨日被問到這題時，瞪大眼睛澄清根本沒有這回事，她說兩人私下就是很愛這樣打鬧，完全沒有不合。