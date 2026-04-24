美國對伊朗戰爭陷入膠著，有外媒23日引述美國官員報導，美國因在中東消耗大量彈藥，擔心若中國在短期內入侵台灣，美國的協防應變計畫可能會變得複雜、不易。
根據《華爾街日報》報導，自2月28日對伊朗開戰以來，美軍已發射超過1000枚長程「戰斧」巡弋飛彈、1500至2000枚防空飛彈，若要完全補充這些庫存，可能需要長達6年時間。
該位美國官員指出，雖然目前沒有跡象顯示，美中即將爆發衝突，「川習會」還將於5月登場，但要思考一旦衝突真的發生，美方在補充庫存期間將面臨缺口，可能使部隊承受更高風險。
不過，這類報導也引發華府不滿，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）強調，美國擁有全球最強大的軍隊，國內外庫存絕對足以達成三軍統帥下達的任何命令，指控報導的前提完全錯誤。
五角大廈發言人派內爾（Sean Parnell）也宣稱，美軍有在總統選定時間與地點執行任務的所有資源；美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）亦在國會發表證詞時提到，伊朗戰爭讓美軍獲得寶貴實戰經驗：「目前為止，我看不到這對我們嚇阻中國的能力造成任何實質成本。」
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該位美國官員指出，雖然目前沒有跡象顯示，美中即將爆發衝突，「川習會」還將於5月登場，但要思考一旦衝突真的發生，美方在補充庫存期間將面臨缺口，可能使部隊承受更高風險。
不過，這類報導也引發華府不滿，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）強調，美國擁有全球最強大的軍隊，國內外庫存絕對足以達成三軍統帥下達的任何命令，指控報導的前提完全錯誤。
五角大廈發言人派內爾（Sean Parnell）也宣稱，美軍有在總統選定時間與地點執行任務的所有資源；美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）亦在國會發表證詞時提到，伊朗戰爭讓美軍獲得寶貴實戰經驗：「目前為止，我看不到這對我們嚇阻中國的能力造成任何實質成本。」
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