我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（24）日客場出戰舊金山巨人，展開系列賽最後一戰。儘管日籍球星大谷翔平在日前剛寫下跨季連續53場上壘的亞洲紀錄，昨日中斷後今日還是持續陷入打擊低潮，單場5打數無安打。所幸先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）大顯神威，主投8局僅被敲1安、狂飆9K，帶領道奇以3：0完封巨人，順利止住2連敗。大谷翔平今日持續擔綱首棒打者，但面對巨人隊王牌右投韋伯（Logan Webb）精準的控球顯得一籌莫展。首局大谷便擊出一壘方向平飛球出局；3局則是揮空遭到三振。最讓球迷扼腕的是在4局上，道奇隊攻佔一、二壘得分機會，大谷卻被韋伯連續5顆變速球三振。7局上甚至擊出二壘方向的雙殺打，讓現場巨人球迷爆發熱烈歡呼。儘管9局上大谷透過ABS挑戰系統成功翻盤，最終還是擊出中外野飛球遭接殺。自昨日連續53場上壘紀錄中斷後，大谷已連兩戰合計9打數無安打。與打線的掙扎不同，道奇先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）今日化身「巨人殺手」。除了第3局外，每局都穩定送出三振，前8局徹底鎖死對手打線，總計耗費105球，僅被擊出1支零星安打、送出9K無失分，優異的發揮讓對手毫無還手之力，順利拿下今年賽季的第3場勝投。道奇打線今日雖然沒有長打的煙火秀，但攻勢串聯極佳。2局下半，最近手感火燙的拉辛（Dalton Rushing）敲出中外野適時安打，助隊先馳得點；4局上，強打塔克（Kyle Tucker）與蒙西（Max Muncy）連線再下一城，隨後韓籍好手金慧成也補上一支左外野安打，將比分拉開至3：0。下一戰，道奇全隊將於明日回到洛杉磯主場，準備迎戰來訪的小熊隊三連戰。