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丹佛金塊隊在NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪遭遇突發利空。根據聯盟資深記者海恩斯（Chris Haynes）透露，金塊隊先發大將艾倫·戈登（Aaron Gordon）因左小腿肌肉拉傷，確定缺席今日對陣明尼蘇達灰狼的系列賽第3戰。這對於目前總比分戰成1：1平手、且剛在主場慘遭逆轉的金塊隊而言，無疑是雪上加霜。金塊隊代理總教練大衛·阿德爾曼（David Adelman）今日證實了這項消息。戈登本季飽受腿筋與小腿傷勢困擾，例行賽僅出賽36場，但他對金塊隊的重要性不言而喻。戈登場均貢獻16.2分、5.8籃板、2.7助攻，且外線命中率提升至38.9%，是球隊進攻空間化與防守機動性的核心。在戈登缺陣的情況下，原本就捉襟見肘的金塊板凳席將面臨更大考驗。由於佩頓·沃特森（Peyton Watson）也因腿筋受傷缺陣，金塊在防守灰狼強悍鋒線（如朱利葉斯·蘭德爾）時，將失去最可靠的對位人選。為了彌補戈登留下的火力缺口，預計在第2戰砍下16分的蒂姆·哈達威（Tim Hardaway Jr.）將被提拔至先發陣容。此外，身材高大的菜鳥斯賓塞·瓊斯（Spencer Jones）預計將獲得更多上場時間，負責對抗森林狼的內線優勢。阿德爾曼教練也暗示，前兩戰苦無上場機會的三年級側翼朱利安·斯特勞瑟（Julian Strawther）以及內線球員齊克·納吉（Zeke Nnaji），都有可能進入輪替陣容以緩解先發主力的體能壓力。金塊隊在第2戰曾一度領先多達19分，最終卻因末節後繼無力被灰狼搶走主場優勢。該場比賽約基奇（Nikola Jokić）與莫瑞（Jamal Murray）皆出賽超過40分鐘，且在關鍵第四節合計12投僅2中。隨著戈登倒下，這兩位全明星球員勢必得承擔更沉重的攻守責任。在失去這位曾於開幕戰瘋狂砍下50分的最強戰力後，金塊隊如何在客場劣勢下找回節奏，並守住灰狼的禁區攻勢，將成為決定這輪系列賽走向的關鍵。