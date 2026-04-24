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美國總統川普再度點名台灣，宣稱美國將在短時間內取得全球近50%的晶片市場，在白宮橢圓辦公室點名台灣與南韓的晶片正在回到美國。美國商務部長盧特尼克則稱，已有5000億美元正來到美國。川普週四在白宮橢圓辦公室發表談話，後方站著美國商務部長盧特尼克及美企高層，川普談話再次強調關稅的重要性，「他們就站在我正後方。世界上最大的公司，而他們都正在建設。禮來公司正在建造五座大型工廠，如果沒有關稅的話，他們一座都不會建。」川普表示，他們之前都在其他國家生產這些產品，不只是中國，而是很多其他國家。他自認在卸任前，這些工廠會開始運作，因為如果他們沒有建成，關稅就會提高。強調關稅在把各國企業帶回來，不只是製藥公司，還有汽車公司。話鋒一轉，川普談到AI與晶片產業，「我們曾經是世界的晶片之都，而現在你知道，像 Intel（英特爾）現在正在回來。所有的晶片公司都正在回來，我們在晶片方面正在做的事情真讓人不可置信，我們只是說，在一年半到兩年之後，如果你沒有在這裡設立你的晶片公司，你把晶片輸入這個國家時就要支付巨額關稅，而他們就在建設了，我認為我們很快就會擁有接近 50% 的晶片市場。」川普點名台灣，「他們（晶片製造）正在從台灣回來，主要是從台灣，因為那裡是晶片製造的地方，但也有很多來自南韓以及其他國家。他們正在回到美國，我們把他們全部帶回來。」盧特尼克則稱，美國過去在半導體製造，有尖端晶片、記憶體等晶片市場，只有大約3%或4%的市場佔有率，在川普的指示下，這些晶圓廠在美國建立起來，而這是貨真價實的晶片製造。盧特尼克還表示，已有5000億美元正來到美國，預期將有價值1兆美元的晶圓廠來到美國，他所談的是5000億美元是美國與台灣談判的台美投資備忘錄內容，台灣承諾在美國的半導體、能源及人工智慧生產領域投資至少2,500億美元，台灣政府額外提供2,500億美元的融資與信貸