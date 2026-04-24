我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢仍不穩定，美股週四反覆受壓，四大指數除了費城半導體指數，其餘皆收黑；而台指期夜盤上漲196點。不過台北股市今（24）日開盤上漲148.5點、來到37862.65點，隨後漲幅擴大，上漲超過700點，重返38000點關卡。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.24點、來到382.56點。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲35元、來到2110元；台達電開盤上漲35元、來到2015元；鴻海開盤上漲0.5元、來到225.5元。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管有分析認為，市場最終將降低對伊朗相關新聞的敏感度，但由於這場戰爭已演變為美伊2國的海上對峙，停火協議仍然脆弱，導致美股週四依然承壓，雙方都在爭奪荷姆茲海峽的控制權，且都在本週扣押了船隻。重磅科技股中，特斯拉（Tesla）因今年資本開支比原先公布的多，股價跌3.56%；Netflix宣布額外回購250億美元股份，股價反覆回吐0.45%；軟體商ServiceNow也因業績欠佳，股價重挫17.75%；就連IBM股價亦急瀉8.25%，還拖累同業Salesforce、微軟，股價分別下滑約8.7%及4%。23日收盤，美股道瓊工業指數下跌179.71點或0.36%，收49310.32點；標普500指數下滑29.50點或0.41%，收7108.40點；那斯達克指數下跌219.07點或0.89%，收24438.50點；費城半導體指數上漲169.31點或1.71%，收10078.57點。油價部分，西德州原油期貨（WTI）漲3.11%，每桶收報95.85美元；布蘭特原油期貨價格則抽高約3.1%，每桶收報105.07美元。台指期夜盤則走揚，盤中最低來到37643點，終場上漲196點或0.52%，收在38047點。