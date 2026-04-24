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張凌赫、田曦薇拎同款包 CP感爆棚粉絲嗨翻

▲張凌赫（右）、田曦薇（左）戲裡戲外CP感十足，近日拎著「情侶包」一同替品牌拍攝形象照，在網路上聲量瞬間飆升，也讓GUCCI成為大贏家。（圖／翻攝張凌赫、田曦薇IG@zhanglinghe__1230、@vv.tian）

粉絲敲碗張凌赫、田曦薇合體 GUCCI成大贏家

陸劇《逐玉》播出後話題不斷，男女主角張凌赫、田曦薇人氣飆漲，劇中營造CP感也讓不少粉絲敲碗二搭。兩人近期替時尚品牌GUCCI拍攝形象照，拿著同款包包各自擺拍，照片曝光後讓網友直呼：「人和包都想打包」、「GUCCI太會了。」網路上討論聲量瞬間飆升。另外也有許多人敲碗張凌赫、田曦薇合體拍攝雙人大片。張凌赫、田曦薇爆紅後，戲約、代言活動邀約不斷，近日兩人同時在社群上分享替GUCCI拍攝的形象照，不僅拎著同款包包，就連拍攝視角也幾乎是一模一樣。張凌赫穿著黑色上衣、牛仔褲、格紋西裝外套，搭配黑色墨鏡，非常有品位；而田曦薇則同樣身穿黑色平口背心、長褲、搭配白色風衣外套，露出一截纖細蠻腰，兩人即使未同框，卻仍CP感濃厚。照片曝光後，粉絲們也向品牌方喊話：甚至有網友等不及乾脆將兩人P圖，「偽封面」引來許多網友轉傳。張凌赫與田曦薇這對「螢幕CP」不論在劇中或是公開活動都展現好默契，互動自然也讓許多人敲碗兩人再合作，然而先前因兩方經紀人多年心結，讓不少人認為機會渺茫。不過日前在《逐玉》慶功宴上，張凌赫的經紀人徐以若以及田曦薇的經紀人公鈺涵竟同步舉杯「泯恩仇」，此舉也被視為這段多年的宿怨暫時劃下句點，張凌赫、田曦薇未來仍有機會在螢幕上同框。