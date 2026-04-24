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洛杉磯道奇隊今（24）日雖然以3：0完封舊金山巨人止敗，但陣中頭號球星大谷翔平的狀態卻不免讓人擔憂。昨日連續53場上壘的壯舉中斷後，大谷今日再度面臨5打數無安打的低迷，打擊率跌落至.245。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後不諱言點出大谷的揮棒問題，而日本名帥山下大輔也直言：「大谷真的累了。」大谷翔平今日在舊金山客場擔任首棒、指定打擊，面對巨人右投韋伯（Logan Webb）與後援投手群全場空手而歸，甚至在7局上擊出二壘方向的雙殺打。賽後，總教練羅伯斯對大谷的打擊現況給出具體分析：「他現在太常對低角度的球出手，想要把那個位置的球掃成長打是非常困難的。」羅伯斯指出，大谷若要找回擊球手感，必須重新將重心放回「腰部高度」的球，「只要他能忍住不打低球，專注在好球帶中心，好結果自然會發生。」事實上，大谷在與巨人的系列戰中表現慘澹，合計13打數僅有1支安打。前一日他才剛完成本季第2次的先發投球任務，且在那場比賽打滿全場；僅隔不到24小時，今日又頂著午場賽事的烈日出擊。擔任NHK解説的前橫濱隊監督山下大輔直言：「大谷目前被對手的外角球封鎖，更重要的是，他昨天才剛以二刀流先發投球，今天緊接著又是午場的比賽，真的能感受到他疲憊不堪。」山下大輔認為，大谷近期開始追逐壞球帶邊緣的誘敵球，這與他往常堅守好球帶的風格完全不同，往往是疲勞導致專注力下降的徵兆。儘管大谷顯露疲態，羅伯斯在賽前仍決定將他排入先發名單。羅伯斯透露：「是我希望他上場的，因為今天我們有非贏不可的壓力。大谷本人也很有意願，他的精神狀態沒問題。」雖然大谷個人陷入低潮，但道奇今日將原本不動的2棒塔克（Kyle Tucker）移至 4 棒，成功串聯攻勢，配合王牌格拉斯諾（Tyler Glasnow）8局9K的完美封鎖，驚險止住連敗。道奇隊明日將回到洛杉磯主場，大谷能否在熟悉的主場氣氛中重整旗鼓，將是球迷關注的焦點。