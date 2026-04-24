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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平今（24）日在對陣舊金山巨人的系列賽最後一戰中，表現顯得極度疲憊。在經歷前一日「二刀流」先發投球體能大量消耗後，大谷今日以「第1棒、指定打擊」出賽，卻繳出5打數0安打的慘淡成績，日本媒體《東京體育》面對明顯壞球仍頻頻揮棒的異狀，推測這位31歲球星是否已達到疲勞極限。大谷翔平今日的表現極其反常，第三打席面對巨人隊先發右投韋伯（Logan Webb），對方連續投出5顆偏低的變速球，根據大聯盟官方數據顯示，這5球完全落在好球帶之外，屬於明顯的壞球。《東京體育》表示，大谷像是過往的選球機制亂掉，這5球「全部出棒」，最終在揮空、界外、空振的循環下遭到三振。不僅白白浪費了二出局一二壘有人的得分機會，更顯示出他在判斷球路上的焦慮與疲態。大谷翔平昨日中斷了連續54場比賽出壘的紀錄後，今日手感依然冰冷，目前已累積連續9個打席沒有安打出現。他今日5次打席的結果分別為：一壘滾地球、空振三振、空振三振（5壞球亂揮）、雙殺打以及中外野飛球。尤其在第7局一出局一壘有人時，大谷面對一顆偏低的伸卡球，擊出「4-6-3」的雙殺打，徹底瓦解球隊攻勢。儘管隊友金慧成在9局跑出盜壘，一壘空出，但對手並未對大谷執行故意四壞球（申告敬遠），而是選擇正面對決並將其擊出飛球出局，顯示大谷目前的威脅力已大不如前。道奇隊目前正處於「13連戰」的第7天，大谷作為球隊核心，在頻繁的投打調度下體能負荷已至極限。NHK解説員、前橫濱總教練山下大輔分析指出：「大谷目前急需找回往中外野方向擊球的本能，而非盲目拉打。賽季很長，體能調節將是復甦的關鍵。」大谷自12日對戰遊騎兵王牌德格隆（Jacob deGrom）擊出首局首打席全壘打後，已連續10場比賽沒有開轟。