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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平於昨（23）日的比賽中展現驚人宰制力，主投6局飆出7次三振且無失分。然而，他在第2局投球期間突然轉向舊金山巨人隊休息室做出「神祕手勢」，引人好奇。今日巨人隊總教練維特洛（Tony Vitello）親自解謎，並對大谷的表現致上最高敬意。而在今（24）日的比賽中，道奇和巨人這對宿敵再度發生衝突，金慧成在壘上時被巨人王牌韋伯（Logan Webb）質疑偷暗號，因此大聲對他咆哮。在昨日第2局面對巨人隊李政厚時，大谷翔平在球數空檔突然停止動作，轉身向三壘側的巨人隊休息室揮動雙臂，像是在大聲抗議或傳達訊息。巨人隊主帥維特洛今日受訪時笑著解釋：「大谷當時應該是在確認投球時鐘（Pitch Clock）。因為計時器剛好就在我們休息室的正前方，似乎是教練團拿著數據表剛好擋住了時鐘，大谷才比手畫腳想確認剩餘時間。由於距離很遠，那一幕看起來就像在玩比手畫腳遊戲（Gesture Game）。」這個謎團解開後也證明，即便在大戰中，大谷對比賽規則與細節仍保持高度專注。雖然投球表現完美，但大谷翔平今日以打者身分上場時，現場卻火藥味十足。第4局兩出局一二壘有人時，巨人隊王牌投手韋伯在準備投球前突然退離投手板，並對著二壘跑者金慧成大聲怒吼。道奇隊當地轉播單位「SportsNet LA」主播戴維斯（Joe Davis）解釋道：「韋伯正對著金慧成咆哮，他強烈懷疑金慧成正在傳達捕手的配球信號。」對此，轉播嘉賓、道奇名將赫許瑟（Orel Hershiser）則為自家球員護航：「這就是棒球的一部分，是一種技術。如果投手不喜歡，就應該想辦法優化溝通機制。」儘管大谷今日在打擊端表現失準，5打數全數沈默，但他在昨日先發登板時飆出100.6英里（約161.9公里）的火球，並繳出6局無失分的優異內容，仍讓敵軍主帥由衷佩服。維特洛教練表示：「昨天的他即便從遠處看都非常出色，能承受如此巨大的身體負荷，同時在投打兩端維持巔峰表現，真的令人感佩。」隨著大谷翔平持續刷新紀錄，其在場上的一舉一動，哪怕只是為了看清時鐘的手勢，都成為大聯盟最受矚目的焦點。