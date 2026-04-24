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中東戰事導致油價上漲，許多產業受到影響，包括國際保險套製造商也提到，可能會將售價調漲20%至30%。而國內情況，疾管署回應，經詢國內市佔率多的3家保險套廠商，目前國內庫存皆至少可供應半年的需求，且總公司未有調整售價通知，初步評估近半年保險套供應不受影響。全球最大保險套製造商Karex接受外媒訪問題到，供應鏈中斷且成本上漲，保險套價格可能上調20%至30%。疾管署副署長曾淑慧說明，經詢問國內市佔率多的3家保險套廠商，表示目前國內庫存皆至少可供應半年需求，且總公司未有調整售價通知。未來新一批保險套採購受限於地緣政治，交貨時間會延遲，也須待國際廠後續報價。但初步評估對近半年保險套供應不受影響。曾淑慧也說，目前評估近期對國內防治性傳染病工作不造成影響，同時也未接收到相關單位有提出保險套有短缺或取得不易的狀況。