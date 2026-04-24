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聖安東尼奧馬刺的球迷可以暫時鬆一口氣了！在季後賽首輪第三戰對陣波特蘭拓荒者的前夕，馬刺球團公布了令人振奮的傷病報告。原先因頭部重摔進入「腦震盪保護協定」的當家核心文班亞馬（Victor Wembanyama），被正式列為「出賽成疑（Questionable）」，意味著這位新科年度防守球員（DPOY）不僅有機會台灣時間週六披掛上陣，更顯示其復原進度遠超預期。文班亞馬在系列賽第二戰僅上場12分鐘便因摔傷頭部被迫退場。雖然原本外界預期他將缺席數場比賽，但馬刺主帥米奇約翰遜（Mitch Johnson）指出，文班亞馬展現了良好的復原狀況，目前已隨隊抵達波特蘭。雖然他仍需通過聯盟最終的醫療許可才能出賽，但「未被排除在名單外」對馬刺而言已是巨大的利多。目前馬刺與拓荒者戰成1比1平手。儘管馬刺在例行賽曾於缺席文班亞馬的情況下擊敗過拓荒者，但面對季後賽高張力防守，馬刺亟需這位場均能轟下35分的怪物歸位。數據顯示，當文班亞馬在場時，馬刺是擁有絕對優勢的奪冠熱門，一旦他能在G3或G4順利歸隊，拓荒者的「下剋上」美夢恐將破碎。除了文班亞馬的傷情備受關注外，馬刺隊後衛麥勞克林（Jordan McLaughlin）確定無法出賽。而波特蘭拓荒者方面，當家巨星里拉德（Damian Lillard）依然列在傷兵名單中無法上陣。對於這場西區第2種子與第7種子的強強對話，文班亞馬的臨場決定將成為決定G3勝負的唯一關鍵。