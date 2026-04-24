洛杉磯湖人本週因一段唐西奇（Luka Doncic）重返球場練習的影片而士氣大振，外界紛紛猜測這位頂級球星是否能在季後賽首輪回歸。不過，物理治療師與NBA前冠軍成員今日卻發出嚴厲警告，認為這份樂觀可能與醫療現實脫節。專家指出，唐西奇目前所展示的「輕量移動」僅是復健初期，距離真正回歸賽場還有很長一段路要走。

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醫生專業打臉！　傑佛瑞斯：這不是即將歸隊的樣子

儘管ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）拍到唐西奇（Luka Doncic）在助教帶領下進行受控的投籃訓練，但物理治療師傑佛瑞斯（Evan Jeffries）在社群平台X上潑了冷水：「很高興看到唐西奇回到場上，但這看起來完全不像是一個能在一週內從二級腿筋撕裂中康復並比賽的球員。」

通常二級腿筋撕裂需要4到6週的康復期，且考慮到唐西奇本賽季已是第二度遭遇同樣傷勢，若冒險復發，復原時間甚至會翻倍。

過來人的警告！丹尼格林預測：他本輪回不來了

曾效力湖人並三度奪冠的老將丹尼格林（Danny Green）也抱持悲觀看法。他在受訪時表示：「當我聽到二級撕裂時，我就知道他回不來了。如果這是一個舊傷，你甚至要在原本的6週時程上再加上2週。」格林強調，腿筋是運動員最敏感的部位，一旦在比賽中再次「崩裂」，將導致長期的傷停。

目前湖人在首輪系列賽對陣休士頓火箭已取得2比0領先。這份優勢讓總教練雷迪克（JJ Redick）與制服組有足夠的本錢採取保守策略。雖然唐西奇曾遠赴歐洲尋求先進治療以加速癒合，但醫療團隊深知，從輕量投籃進階到衝刺、切入與高強度對抗，仍有數個復健階段必須逐一通過。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...