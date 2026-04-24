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▲戈貝爾在採訪中首先向文班亞馬表示祝賀，但隨後也表示認為DPOY投票未能展現真正的防守影響力。（圖／美聯社／達志影像）

球員 場均阻攻 籃框干擾成功率 (Opp FG%) EPI (估算影響力) 文班亞馬 (Victor Wembanyama) 3.1次 41.1% 2.26 (第12名) 亞歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander) -- -- 4.97 (第1名) 霍姆葛倫 (Chet Holmgren) 1.9次 41.3% --

▲根據最新的防守進階數據顯示，文班亞馬DPOY獲獎確實具備「外星人級別」的說服力。他在多項關鍵指標上不僅領先全聯盟，甚至與第2名拉開了巨大差距。（圖／路透／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪第3戰今日（24日）於明尼蘇達登場。賽前，灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）接受採訪時，針對剛出爐的年度最佳防守球員（DPOY）投票結果發表看法。儘管戈貝爾大方祝賀同鄉新星文班亞馬（Victor Wembanyama）全票當選，但對於自己最終僅排在第4名，他坦言感到有些不公。戈貝爾在採訪中首先向文班亞馬表示祝賀：「我真心為他感到高興，他也配得上這個頭銜。我希望他能盡可能多次拿到這個獎，毫無疑問，維克托（文班亞馬）是應得的。」然而，話題轉到投票排名時，戈貝爾直言不諱地表示：「但在他之後，我覺得這個結果多少有些不公。我對排在第3名的奧薩爾（Ausar Thompson）或第2名的切特（Chet Holmgren）沒有任何意見，他們都是非常出色的防守者。但我想問的是：他們能不能把一支原本防守掙扎的球隊，在他們上場時變成聯盟前5的防守球隊？在我看來，那才是真正的影响力。」根據最新的防守進階數據顯示，文班亞馬的獲獎確實具備「外星人級別」的說服力。他在多項關鍵指標上不僅領先全聯盟，甚至與第2名拉開了巨大差距：這項數據衡量防守者在場時，對手「放棄進攻籃框」的次數。文班亞馬以51次遙遙領先，幾乎是排名第2位戈貝爾（27次）的兩倍。這代表對手看到他在禁區時，往往選擇直接運球離開，而非發動進攻。當進攻方透過戰術或體能取得優勢（如過人、錯位）時，文班亞馬平均每場能瓦解9.5次此類狀況，高於戈貝爾的8.4次，展現了他跨越位置的防守覆蓋率。儘管文班亞馬在防守端展現統治力，但在綜合影響力指標（EPI）中僅排在第12名，遠落後於榜首亞歷山大（SGA）的4.97。這反映了現行評量標準仍偏重於得分、助攻等進攻產出。分析指出，若文班亞馬的上場時間能從目前的28分鐘進一步提升，他在防守端「沒收比賽」的能力，或許能讓防守在MVP討論中獲得與進攻同等的權重。文班亞馬 (Victor Wembanyama) - 聖安東尼奧馬刺 (全票當選)霍姆葛倫 (Chet Holmgren) - 奧克拉荷馬城雷霆奧薩爾湯普森 (Ausar Thompson) - 底特律活塞戈貝爾 (Rudy Gobert) - 明尼蘇達灰狼