休士頓火箭在季後賽首輪遭遇前所未有的危機！面對少了唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的洛杉磯湖人，原本被看好能輕鬆晉級的火箭竟意外陷入0比2落後。賽後火箭前鋒小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）不僅對球隊現狀感到失望，更直接將矛頭指向球星杜蘭特（Kevin Durant），強調球隊需要他展現最強等級的侵略性。

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別拿包夾當理由！　史密斯：我們需要他做回KD

針對杜蘭特在第二戰下半場幾乎無所作為的表現，史密斯直白表示：「對手確實想方設法在限制他，但我們必須更有侵略性並做出正確決策。KD也必須找到方法參與進來，在沒有包夾的情況下切入他擅長的位置。就算被包夾，我們依然需要他做回那個杜蘭特。」

更令外界關注的是，明星賽期間曾爆出杜蘭特疑似使用分身帳號攻擊史密斯與申根（Alperen Sengun），聲稱自己無法帶著這兩位隊友贏球。雖然杜蘭特從未正面證實或否認，但對照史密斯今日的「逼宮」發言，顯見火箭內部的互信機制已出現裂痕。

交易噩夢降臨？　若遭「殘陣湖人」橫掃恐引發換血潮

火箭在去年休賽季大動干戈，送走布魯克斯（Dillon Brooks）與格林（Jalen Green）才從鳳凰城太陽手中換來杜蘭特，但目前的戰績卻「倒退嚕」，反觀那兩位在太陽發光發熱。

如果火箭最終輸給少了兩大主力的湖人，那將是休士頓籃壇的噩夢。美媒預測，一旦止步首輪，火箭高層可能會對這項巨星交易感到後悔，包括史密斯、阿門湯普森（Amen Thompson）甚至新秀謝波德（Reed Sheppard）都可能被擺上貨架，透過另一波交易來重新調整陣容。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...