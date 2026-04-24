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NBA美國職籃（National Basketball Association）東區季後賽首輪第三戰（G3）移師亞特蘭大舉行，亞特蘭大老鷹今（24）日在主場展現強大韌性，儘管領先18分一度遭逆轉，但憑藉資深老將麥凱倫（CJ McCollum）在比賽終了前12秒的翻身跳投準絕殺，加上庫明加（Jonathan Kuminga）關鍵抄截，最終老鷹以109：108氣走紐約尼克，系列賽取得2勝1負的領先優勢。例行賽戰績53勝29負、高居東區第3的尼克，在紙面實力上明顯優於第6種子的老鷹。然而今日開賽，老鷹在自家主場完全打瘋了。首節在核心前鋒強森（Jalen Johnson）與庫明加的帶領下，老鷹單節轟出33：21的攻勢，庫明加首節4投全中攻下10分，讓尼克打擊瞬間斷電，陷入兩位數落後。次節尼克試圖加強防守，布倫森（Jalen Brunson）與阿努諾比（OG Anunoby）苦撐進攻，半場結束時尼克追至50：58。然而下半場雙方火力全開，老鷹一度將分差拉大到18分，但尼克靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）在禁區展現統治力，加上阿努諾比與布倫森聯手反撲，在第四節最後1分鐘反超比分。關鍵第四節倒數階段，尼克布朗森完成「三分打」幫助球隊反超3分，隨後老鷹強森補籃得手縮小差距。在尼克領先1分且握有球權時，布朗森的高難度兩分跳投不中，留給老鷹16秒的最後一擊機會。老鷹暫停過後，將球交給經驗豐富的麥凱倫，他在比賽剩12秒時使出拿手的中距離後撤步跳投命中，幫助老鷹反超1分。尼克最後一波進攻，庫明加展現出色的防守嗅覺，送出制勝搶斷封鎖比賽，讓老鷹在驚濤駭浪中保住勝果。亞特蘭大老鷹方面，新「少主」強森貢獻24分、10籃板、8助攻的全能表現；麥凱倫23分，包含最後的準絕殺；庫明加21分及制勝抄截。紐約尼克方面，布朗森攻下26分4助攻；阿努諾比投進4記三分球砍下29分9籃板；唐斯繳出21分17籃板的雙十表現，但先發後衛布里吉斯（Mikal Bridges）全場一分未得。老鷹目前系列賽以2：1領先，將壓力全數丟回尼克隊身上。雙方第四戰將繼續在亞特蘭大進行，尼克若不能找回外線連貫性並補足防守漏洞，這場下剋上的戲碼恐將持續上演。