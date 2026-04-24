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周杰倫亂入昆凌Vlog 回春10歲笑問：這有美肌嗎？

▲周杰倫（左）在影片中氣色看起來非常好，皮膚也光滑透亮，整個人彷彿年輕10歲，引起網友熱議。（圖／昆凌小紅書）

周杰倫結婚11年仍超甜 昔吐婚姻秘訣：Happy Wife, Happy Life

▲周杰倫（左）曾分享維持婚姻的秘訣是「Happy Wife, Happy Life」，言語中流露出對昆凌的無限寵愛。（圖／Jen Hannah IG@hannah_quinlivan）

天王周杰倫（周董）與昆凌結婚11年感情依舊甜蜜，不時透過社群放閃。近日，昆凌在社群上分享日常Vlog，向來表現冷酷的周董，在鏡頭前瘋狂亂入，調皮模樣像是大男孩似的；此外，影片中周杰倫狀態極佳，整個人回春10歲，對此他對著鏡頭問說：「這有美肌嗎？」讓粉絲笑翻，直呼：「昆凌拍的周感覺30歲，周自己自拍感覺45歲」、「好喜歡他們兩個的感情生活」、「萌萌的周杰倫。」昆凌近日在社群上PO出墨爾本Vlog，影片中介紹她平日的私房景點、餐廳等等，老公周杰倫隨後也現身，只見昆凌眼神看向他不時露出甜笑，幸福模樣全寫在臉上。而周杰倫平時形象冷酷，但在昆凌的影片中卻像是個大男孩，趁著老婆不注意時不斷亂入，更對著鏡頭說：「妳這有美肌的效果嗎？」看似對自己的狀態十分滿意。畫面中，周杰倫的氣色看起來非常好，皮膚也光滑透亮，整個人彷彿年輕10歲。對此，網友們則讚嘆：「鏡頭裡的哥看起來年輕」、「昆凌拍的周感覺30歲，周自己自拍感覺45歲哈哈哈哈」、「感覺周杰倫跟愛人一起都變年輕了，還很羞澀」、「周董出來嚇一大跳，怎麼變這麼年輕。」此外，夫妻倆即使結婚11年，私下互動仍超甜蜜，讓眾人羨慕直呼：「他們真的好甜！」、「好喜歡他們兩個的感情生活」。事實上，周杰倫曾在節目中分享維持婚姻的秘訣，有人形容「感情要像跳恰恰一樣，一進一退」，但周杰倫卻笑說自己比較像在跳「月球漫步」，一直往後退，隨即解釋退讓給另一半，才不會引發不必要的爭執，「Happy Wife, Happy Life」，言語中流露出對昆凌的無限寵愛。