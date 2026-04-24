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多倫多暴龍相隔4年終於在主場迎來季後賽，場外著名的「侏羅紀公園」再度被熱情球迷填滿！面對系列賽0比2落後克里夫蘭騎士的絕境，多倫多球迷一致呼籲球隊全球大使、饒舌天王德瑞克（Drake）趕緊「上班」，重現當年對陣柯瑞（Stephen Curry）時的場邊瘋狂挑釁，力求扳平戰局。暴龍球迷對於前兩場作客克里夫蘭的低迷表現感到焦慮，紛紛將希望寄託在場邊最強戰力德瑞克（Drake）身上。球迷帕里克（Ayoop Parik）直言：「我們需要他帶回2019年的能量！我想看到他在哈登（James Harden）、莫布里（Evan Mobley）和米契爾（Donovan Mitchell）耳邊噴垃圾話，讓他們徹底分心。」更有球迷憶起當年的經典荒謬事蹟，笑稱當年德瑞克甚至在場邊幫柯瑞「撿頭髮」並放上eBay拍賣出225萬台幣（約7.5萬美元）高價，「我們現在就需要這種干擾等級！」儘管德瑞克（Drake）近日正緊鑼密鼓為5月15日即將發行的全新錄音室專輯《Iceman》進行宣傳，甚至在球場座位裝飾了華麗的冰塊特效，但今日關鍵的第三戰開局，他卻並未現身。現場改由他的兒子阿多尼斯（Adonis）坐鎮第一排，搭配多倫多藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等人帶動氣氛，讓滿心期待「大使」降臨的球迷略感失望。根據歷史數據，NBA季後賽一旦陷入0比3落後，球隊戰績是殘酷的0勝157敗。球迷深知今日是必勝之局，點名陣中球星英格拉罕（Brandon Ingram）必須擺脫前場僅得7分的陰霾。球迷希爾奇（Micartney Hilchey）開砲：「你不能再來一場15投3中的比賽，英格拉罕是被交易來收割勝利的，他今天必須從開賽就進入攻擊模式。」