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亞特蘭大老鷹隊在季後賽首輪強碰紐約尼克，系列賽前3戰打完，最讓外界跌破眼鏡的球員，莫過於從金州勇士轉隊而來的23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。當初這筆交易被視為老鷹對潛力的一場豪賭，但庫明加在G3再次砍下21分，並以關鍵防守助隊取勝，證明他已成為老鷹新體系中不可或缺的靈魂人物。庫明加在勇士隊時期，雖然擁有驚人的體能天賦，卻始終無法完全符合總教練柯爾（Steve Kerr）對團隊紀律與戰術細節的要求。然而，來到亞特蘭大後，老鷹教頭史奈德（Quin Snyder）顯然掌握了這名體能怪物的使用說明書。雖然系列賽首戰庫明加表現平平，僅拿8分，但在適應季後賽強度後，他迅速在G2與G3爆發。尤其在今日剛打完的G3，他僅上場28分鐘就以14投9中的高效率砍下21分，成為老鷹隊最穩定且極具威脅的得分點。庫明加在老鷹隊最顯著的改變在於「穩定性」與「信任感」。史奈德在季後賽中大膽讓他在第四節打滿，而非將他放回板凳。在G3決勝節的讀秒階段，正是庫明加的一次關鍵抄截與防守干擾，讓尼克隊無法在終場前發生致命失誤，讓老鷹以109：108險勝。賽後老鷹教頭也大讚庫明加：「今晚一直全力以赴……他的一些表現確實提升了我們球隊的士氣。我認為他最大的貢獻就是防守。他就是一個在場上拼搏、積極防守的球員。」分析庫明加目前的表現，他在連續7場季後賽中有6場得分突破18分。這種得分穩定度對於過去依賴崔楊（Trae Young）單打的老鷹而言，無疑是解開進攻泥淖的良藥。他在場上展現的不僅是得分，還有在防守端利用運動能力彌補側翼空缺，與隊友的磨合速度快得驚人。這筆交易目前看來是老鷹隊近年來最成功的投資。當初許多人認為庫明加只是「體能勁爆、技術粗糙」的代名詞，但他在今年季後賽展現了成熟的選擇與決策能力。他不再只是無腦切入，而是能在三分線外與禁區殺傷中取得平衡。隨著系列賽進行，庫明加正逐漸證明他不是勇士隊不需要的棄將，而是老鷹隊躍升東區強權的關鍵拼圖。如果這股氣勢持續到休賽季，這名年僅23歲的前鋒，身價預計將會迎來爆炸性的成長。