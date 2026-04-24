我是廣告 請繼續往下閱讀

總額1.25兆元的國防特別預算至今仍卡關立法院，引發外界高度關注。美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團22日拜會立法院長韓國瑜，當中成員多為曾任美國國防部高層的官員，會中對台灣遲未通過國防預算一事表達強烈關切。民進黨立委王定宇透露，其中一名重要官員還當面警告韓國瑜，應儘快在「川習會」前通過國防特別預算，否則將付出慘痛代價。王定宇日前在政論節目中指出，當天會面現場除了他本人外，還有國民黨立委陳永康、民眾黨立委王安祥。訪團成員背景雄厚，不少人曾在美國國防體系擔任要職。王轉述，對方每回幾乎詢問同一個問題：「我們非常在乎台灣的安全，你們怎麼會不在乎？」語氣相當直接。王定宇進一步透露，其中一名曾在美國總統川普（Donald Trump）任內擔任大使，並在國防部情報體系任職的重要官員，更當面向韓國瑜示警，表示已多次聽聞台灣方面稱「預算早晚會過」，但若真如此重視國防，應該在川習會前就完成通過，否則可能「付出慘痛代價」。王定宇也提到，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）曾在美國國會發言稱「美國不會比台灣更重視台灣安全」，他則解讀這句話的潛台詞就是：「如果你自己都不重視，別人為何要替你重視？」在時機點上，王定宇分析，「川習會」前後通過預算意義大不相同。若能在會前完成立法，將有助於美國在面對中國國家主席習近平時，展現支持台灣的實質力量；但若拖到會後才過，恐被外界解讀為是在川習會壓力下才被動讓步。至於韓國瑜的回應，王定宇表示，試圖打圓場。不過王也苦笑坦言，面對如此窘境，「我在那邊簡直渾身無力」。