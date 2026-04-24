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▲庫明加在正確時間點包夾布朗森，讓後者在包夾之下往禁區送球時發生失誤。（圖／路透／達志影像）

庫明加（Jonathan Kuminga）看起來確實找到了自己在聯盟中的歸屬了！亞特蘭大老鷹隊今（24）日在主場州立農業球館展現強大韌性，首輪系列賽G3關鍵戰，他們頂住了紐約尼克在第四節的反撲，老鷹隊「勇士棄將」庫明加不僅在進攻端砍下全隊第三高的21分，還在最後時刻展現驚人防守判斷和包夾時機，逼出尼克主控布朗森（Jalen Brunson）致命失誤，終場老鷹以109：108氣走尼克，系列賽比分取得2：1領先。庫明加過去在勇士隊教頭科爾（Steve Kerr）麾下遲遲未獲重用，最終與球隊鬧翻後，勇士打包希爾德（Buddy Hield）與庫明加，從老鷹換來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。然而波爾辛吉斯因傷病史頻繁，加入勇士後打打停停，反觀庫明加在加盟老鷹後脫胎換骨。今日一戰，庫明加再次成為老鷹的板凳暴徒，首節便展現驚人效率，4投4中、三分球2投2中砍下10分。全場他14投9中，以極高的效率斬獲21分4籃板。他在場上強大的衝框能力，讓尼克隊的防線吃足苦頭。除了進攻端火力全開，庫明加在防守端的表現更讓外界刮目相看。過去他曾被質疑防守專注度不足，但今日在決勝節最後階段，當尼克隊讀秒時刻最後一攻試圖反超比分之際，庫明加在正確時間點包夾布朗森，讓後者在包夾之下往禁區送球時發生失誤。重新檢視最後一擊防守，庫明加先是防守尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），之後在球發出來後立刻去換防到發球者哈特（Josh Hart），接著在哈特傳球後馬上放棄對位球員去包夾布朗森，讓對方無法出手，只能傳球。展現出自己對比賽的閱讀能力，以及戰術執行能力，將過往外界對他的批評全部打臉。這次防守直接導致尼克失去最後一波進攻機會，也間接宣告了布朗森今日23投11中、26分的表現淪為白忙一場。老鷹隊今日能取勝，除了麥凱倫（CJ McCollum）的準絕殺與庫明加的發揮，新任鷹王強森（Jalen Johnson）24分10籃板8助攻的準大三元表現也是關鍵。老鷹憑藉庫明加、強森與丹尼爾斯（Dyson Daniels）優異的運動能力與衝框優勢，完全克制了尼克隊的進攻節奏。反觀尼克隊，雖然阿努諾比（OG Anunoby）與唐斯分別轟下29分與21分，但兩大先發哈特（Josh Hart）與布里奇斯（Mikal Bridges）卻集體失靈，合計12次出手僅命中1球，布里奇斯更被教練團棄用，單場得分掛零，成為尼克落敗的致命傷。本場比賽結束，老鷹已經取得系列賽2：1的領先，展現出「下剋上」晉級東區準決賽的氣勢。原本在紙面實力佔優的尼克隊，如今主客場連吞二敗，晉級之路出現危機。