勞動部昨（23）日公告，2011年、2012年、2016年至2018年及2022年共6個年度請領勞保年金者，以及2022年度請領災保年金者，將5月起依消費者物價指數累計成長率（CPI累計成長）調整年金給付金額，預估領取勞保年金者約有76萬人受惠，平均每人每月多領約1200元；領取災保年金者約1000人受惠，平均每人每月多領約800元。

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勞動部表示，依《勞工保險條例》第65條之4規定，年金給付金額依CPI累計成長率達正5%時，即依該成長率調整之。另依勞工職業災害保險及保護法第102條規定，年金給付金額隨CPI調整事項，準用勞保條例及其相關規定辦理。

勞動部說明，依行政院主計總處發布2025年CPI累計平均為109.60，經勞保局計算後2011年、2012年、2016年至2018年及2022年共6個年度請領勞保年金者，以及2022年度請領災保年金者。

自2022年至2025年之CPI累計成長率均為6.46%，達到法定調整標準5%，依規定自今年5月起調高年金金額6.46%，並將於6月底前以2筆金額方式入帳；至其他年度請領者，因CPI累計成長率尚未達5%，故不予調整。

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...