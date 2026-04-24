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軍購條例持續卡關，綠委王定宇昨爆料，立法院長韓國瑜22日接見華府智庫訪團，有美方代表當面警告韓國瑜，在川習會前通過國防預算，否則將付出慘痛代價。對此，立院外交國防委員會藍委徐巧芯則回嗆王定宇卑鄙，自己感情都管不好，每天對別人指手畫腳，「就算有議員、智庫人員提醒，也不是當面批評韓國瑜院長」，她認為美國國會議員是好心提醒，若軍購在川習會後沒有進展，台灣可能會遇到一些挑戰。王定宇昨在政論節目爆料，韓國瑜22日接見華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪團，有一名訪團成員對韓國瑜直言，既然國防預算早晚會過，「你們應該在川習會前過，否則你們國家會付出慘痛的代價。」藍委徐巧芯則說，韓國瑜對於台美軍購的付出，是包含美國國會議員以及智庫學者專家，甚至在 AIT、華府，都非常清楚以及了解韓國瑜在整體軍購上面的付出跟努力的，韓院長目前也排了兩次協商，下週一還要第三次協商，在目前整體政治非常對立跟衝突的情況下，大家是不是能夠找到互相解決的方案。徐巧芯說，就算有議員、智庫人員做了提醒，那也不是在當面的批評韓國瑜院長，而是擔憂後續的這個情勢，如果對台灣發生一些負面影響，希望能夠預先因應。這是完全不同的一個話語的陳述，他認為美國國會議員是好心提醒，並非批評或譴責韓國瑜，王定宇用這樣子別人口中的話攻擊院長，他覺得滿卑鄙的。