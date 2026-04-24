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總統賴清德原訂22日出訪史瓦帝尼，卻因中國施壓受阻。對此，副總統蕭美琴今（24）日表示，大家會持續為台灣外交努力，「沒有人有權利阻擋我們」。蕭美琴上午出席「Secutech 2026第27屆台北國際安全科技應用博覽會」前受訪時說，台灣在國際上一直都遭遇很多挫折，但台灣人與人為善，跟世界交朋友的努力會持續進行。蕭美琴強調，大家會持續為台灣的外交跟世界接軌共同努力，「沒有人有權利阻擋我們」。賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，導致行程暫緩。總統府秘書長潘孟安日前指出，這種行為在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害臺灣人民感情。