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原價1200元的10盎司肋眼牛排 限時優惠價999元

▲德州鮮切牛排於勞動節推出原價1200元的10盎司肋眼牛排，限時優惠價999元。（圖／開展餐飲集團提供）

王品牛排母親節免費送龍蝦 身分證對中「真淑美麗」加碼吃龍虎斑

▲王品牛排「王者盛宴」海陸大餐。（圖／記者蕭涵云攝）

迎接五一勞動節，開展餐飲集團表示，旗下兩大美式餐廳品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排皆祭出單日限定的超級優惠，TGI FRIDAYS有「炭烤豬肋排買一送一」，而德州鮮切牛排推出「10盎司肋眼牛排優惠價999元」，大口吃肉又能賺便宜。TGI FRIDAYS提到，勞動節祭出長年熱銷第一名的餐點「炭烤豬肋排」大推優惠，，大口享美食慰勞辛勞！優惠活動每桌每次至多買二送二。而全美最大休閒連鎖餐飲品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」，主打每日手工鮮切、低溫熟成美國牛排，今年勞動節也有單日限定的「10盎司肋眼」優惠，至全台Texas Roadhouse任一餐廳出示指定畫面，即可享可搭配一道自選鮮製配菜，同時享招牌手工麵包、花生無限續。2026年5月1日憑活動畫面享炭烤豬肋排買一送一。一、每桌每次至多買二送二。二、本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費。三、不得與任何行銷活動或優惠併用2026年5月1日：憑活動畫面，享10 oz.肋眼牛排 限定價999元一、限內用，10%服務費另計。二、不得與任何行銷活動或優惠併用王品牛排年年受到消費者歡迎的龍蝦尋人活動，今年母親節同樣登場，2026年即日起至5月29日，平日限定，姓名中符合「真、淑、美、麗」同音任一字，內用2客套餐，就款待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，官方推薦母親節大餐，可品嚐經典牛小排搭配菲力牛排與鮭魚的「王者盛宴」、重達36oz的「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」、及有桌邊表演的「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」。提醒本活動不適用5月1日（五）勞動節；點餐及結帳時前主動出示身分證件，內用兩客套餐可款待乙份、消費四客套餐款待兩份，依此類推；優惠不併用；如果遇兌換完畢，將以等值產品替換之。