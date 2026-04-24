迎接五一勞動節，開展餐飲集團表示，旗下兩大美式餐廳品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排皆祭出單日限定的超級優惠，TGI FRIDAYS有「炭烤豬肋排買一送一」，而德州鮮切牛排推出「10盎司肋眼牛排優惠價999元」，大口吃肉又能賺便宜。
TGI FRIDAYS提到，勞動節祭出長年熱銷第一名的餐點「炭烤豬肋排」大推優惠，凡於5月1日當天憑指定活動畫面（官方表示4月24日晚間將貼出畫面與訊息），即可享全系列炭烤豬肋排買一送一超值優惠，買半份送半份，買整份送整份，大口享美食慰勞辛勞！優惠活動每桌每次至多買二送二。
原價1200元的10盎司肋眼牛排 限時優惠價999元
而全美最大休閒連鎖餐飲品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」，主打每日手工鮮切、低溫熟成美國牛排，今年勞動節也有單日限定的「10盎司肋眼」優惠，至全台Texas Roadhouse任一餐廳出示指定畫面，即可享原價1200元的10盎司肋眼牛排，限時優惠價999元，可搭配一道自選鮮製配菜，同時享招牌手工麵包、花生無限續。
🟡TGI FRIDAYS 炭烤豬肋排買一送一活動：
時間：2026年5月1日
活動內容：憑活動畫面享炭烤豬肋排買一送一。
注意事項：
一、每桌每次至多買二送二。
二、本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費。
三、不得與任何行銷活動或優惠併用
🟡Texas Roadhouse 德州鮮切牛排10盎司肋眼牛排限定價999元活動：
時間：2026年5月1日
活動內容：憑活動畫面，享10 oz.肋眼牛排 限定價999元
注意事項：
一、限內用，10%服務費另計。
二、不得與任何行銷活動或優惠併用
王品牛排母親節免費送龍蝦 身分證對中「真淑美麗」加碼吃龍虎斑
王品牛排年年受到消費者歡迎的龍蝦尋人活動，今年母親節同樣登場，2026年即日起至5月29日，平日限定，姓名中符合「真、淑、美、麗」同音任一字，內用2客套餐，就款待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，相當於免費送上價值1089元的豪華海味。
官方推薦母親節大餐，可品嚐經典牛小排搭配菲力牛排與鮭魚的「王者盛宴」、重達36oz的「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」、及有桌邊表演的「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」。提醒本活動不適用5月1日（五）勞動節；點餐及結帳時前主動出示身分證件，內用兩客套餐可款待乙份、消費四客套餐款待兩份，依此類推；優惠不併用；如果遇兌換完畢，將以等值產品替換之。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原價1200元的10盎司肋眼牛排 限時優惠價999元
而全美最大休閒連鎖餐飲品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」，主打每日手工鮮切、低溫熟成美國牛排，今年勞動節也有單日限定的「10盎司肋眼」優惠，至全台Texas Roadhouse任一餐廳出示指定畫面，即可享原價1200元的10盎司肋眼牛排，限時優惠價999元，可搭配一道自選鮮製配菜，同時享招牌手工麵包、花生無限續。
時間：2026年5月1日
活動內容：憑活動畫面享炭烤豬肋排買一送一。
注意事項：
一、每桌每次至多買二送二。
二、本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費。
三、不得與任何行銷活動或優惠併用
🟡Texas Roadhouse 德州鮮切牛排10盎司肋眼牛排限定價999元活動：
時間：2026年5月1日
活動內容：憑活動畫面，享10 oz.肋眼牛排 限定價999元
注意事項：
一、限內用，10%服務費另計。
二、不得與任何行銷活動或優惠併用
王品牛排母親節免費送龍蝦 身分證對中「真淑美麗」加碼吃龍虎斑
王品牛排年年受到消費者歡迎的龍蝦尋人活動，今年母親節同樣登場，2026年即日起至5月29日，平日限定，姓名中符合「真、淑、美、麗」同音任一字，內用2客套餐，就款待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，相當於免費送上價值1089元的豪華海味。
官方推薦母親節大餐，可品嚐經典牛小排搭配菲力牛排與鮭魚的「王者盛宴」、重達36oz的「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」、及有桌邊表演的「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」。提醒本活動不適用5月1日（五）勞動節；點餐及結帳時前主動出示身分證件，內用兩客套餐可款待乙份、消費四客套餐款待兩份，依此類推；優惠不併用；如果遇兌換完畢，將以等值產品替換之。