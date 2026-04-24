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NBA季後賽東區首輪第三戰，亞特蘭大老鷹在主場以109：108氣走紐約尼克。替補登場的庫明加（Jonathan Kuminga）展現出令人窒息的防守統治力與驚人進攻效率，兩戰合計轟下40分。這位曾在金州勇士被譽為「剛果野獸」的天才前鋒，用最後12秒的「死亡纏繞」防守徹底打臉過往批評，證明當他在完全專注於球場時，確實擁有立足聯盟的身體天賦和籃球智商。庫明加在過去兩場季後賽中打出職業生涯代表作，繼上一場貢獻19分後，今日再度展現「板凳匪徒」本色，全場14投9中、包含三分球4投2中，高效砍下21分4籃板1封蓋。老鷹總教練史耐德（Quin Snyder）賽後盛讚：「庫明加全心全意投入，他今日所做的一切極大地提振了士氣，最關鍵的是他的防守，他在場上展現了極強的競爭力。」相比之下，外界也紛紛感嘆前東家勇士隊教頭科爾（Steve Kerr）似乎始終沒能找到這位野獸前鋒的使用說明書。本場比賽最驚人的關鍵點發生在最後12秒。當時尼克握有最後一波進攻權，庫明加展現了出色的防守判讀能力，他先是負責防守尼克高大中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），在球發出後，他第一時間換防至發球者哈特（Josh Hart）。而當哈特將球傳出，庫明加果斷放棄原本對位，全速衝刺至另一側弱側去包夾尼克核心布朗森（Jalen Brunson），逼得對方毫無出手空間，只能倉促傳球。他在整個回合幾乎跑遍了半場，最終在接近中線處完成致勝抄截。這12.5秒的防守不僅展現了庫明加超群的身體素質，更證明了他對戰術執行的理解。尼克隊今日雖有阿努諾比（OG Anunoby）29分、布倫森26分以及唐斯21分17籃板的優異表現，但在關鍵時刻卻無法突破庫明加建立的防守禁區。老鷹隊則靠著強森（Jalen Johnson）24分、麥凱倫23分與庫明加21分的三劍客火力，讓全場一度領先達18分，並成功守住賽點主動權。老鷹隊目前系列賽以2：1領先，將帶著極大的心理優勢迎接接下來的賽事。