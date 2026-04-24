鳳凰城太陽在季後賽首輪對上衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，前兩戰太陽都吞下敗仗，目前系列賽陷入0勝2敗的劣勢，在G2太陽107：120不敵雷霆後，太陽當家球星布克（Devin Booker）公開批評裁判威廉斯（James Williams）並表示他的表現，令人質疑「運動誠信」，布克的言論引起聯盟震怒，並於今（24）日宣布重罰布克3.5萬美元（約合新台幣110萬）
布克遭吹技術犯規 曝卡魯索「從旁指導」
引發布克怒火的導火線發生在第三節。當時布克與雷霆威廉斯（Jaylin Williams）發生碰撞，在布克跌出界外前，他試圖將球向後撥以留在場內，球意外擊中了威廉斯。裁判德羅薩（J.B. DeRosa）隨即吹判布克技術犯規。
布克聲稱，他當時完全沒有得到裁判的合理解釋，甚至指控雷霆卡盧索（Alex Caruso）在旁「指導」裁判吹判。雖然 NBA 在賽後審查中撤銷了該次技術犯規，但針對布克的公開言論，聯盟仍以「毫無根據地指控官員偏見」為由，對其開出 3.5萬美元的罰單
G2賽後，布克在賽後採訪中破天荒地指名道姓批評裁判威廉斯，他激動表示：「在我11年的職業生涯中，我從未指名道姓批評過裁判，但威廉斯今晚的表現徹頭徹尾地糟糕。這對這項運動、對運動誠信都是種傷害。」
將NBA比喻為WWE 太陽老闆也力挺
布克甚至將NBA比作預先寫好劇本的WWE摔角聯盟，他警告若不追究裁判責任，球迷會開始懷疑比賽的公平性，「這感覺非常不尊重。雖然我還沒拿到總冠軍，但我已經在聯盟打拚了11年，受到這種對待讓我感到非常糟糕。」
太陽隊老闆伊什比亞（Mat Ishbia）對布克的立場表示「百分之百支持」。伊什比亞雖然強調球隊敗北並非全因裁判，但他痛批裁判表現缺乏專業：「裁判必須被追究責任。他們漏掉判罰，甚至公然嘲弄球員，聯盟必須更積極地處理這種不尊重球員與球迷的行為。」
布魯克斯也不滿 批裁判限制強度
除了布克外，布魯克斯（Dillon Brooks）也對裁判尺度表達不滿，他認為裁判限制了季後賽應有的身體對抗強度，並將矛頭直指亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），「亞歷山大體型單薄，裁判就給他哨音。我以前看喬丹或年輕時的詹姆斯打球，那是真正的肉搏戰。我不懂為什麼到了季後賽，還允許那些假摔和誇張倒地？這應該是比拚哪隊更強，而不是由罰球決定勝負。」
資料來源：《Yahoo Sports》
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引發布克怒火的導火線發生在第三節。當時布克與雷霆威廉斯（Jaylin Williams）發生碰撞，在布克跌出界外前，他試圖將球向後撥以留在場內，球意外擊中了威廉斯。裁判德羅薩（J.B. DeRosa）隨即吹判布克技術犯規。
布克聲稱，他當時完全沒有得到裁判的合理解釋，甚至指控雷霆卡盧索（Alex Caruso）在旁「指導」裁判吹判。雖然 NBA 在賽後審查中撤銷了該次技術犯規，但針對布克的公開言論，聯盟仍以「毫無根據地指控官員偏見」為由，對其開出 3.5萬美元的罰單
G2賽後，布克在賽後採訪中破天荒地指名道姓批評裁判威廉斯，他激動表示：「在我11年的職業生涯中，我從未指名道姓批評過裁判，但威廉斯今晚的表現徹頭徹尾地糟糕。這對這項運動、對運動誠信都是種傷害。」
將NBA比喻為WWE 太陽老闆也力挺
布克甚至將NBA比作預先寫好劇本的WWE摔角聯盟，他警告若不追究裁判責任，球迷會開始懷疑比賽的公平性，「這感覺非常不尊重。雖然我還沒拿到總冠軍，但我已經在聯盟打拚了11年，受到這種對待讓我感到非常糟糕。」
太陽隊老闆伊什比亞（Mat Ishbia）對布克的立場表示「百分之百支持」。伊什比亞雖然強調球隊敗北並非全因裁判，但他痛批裁判表現缺乏專業：「裁判必須被追究責任。他們漏掉判罰，甚至公然嘲弄球員，聯盟必須更積極地處理這種不尊重球員與球迷的行為。」
布魯克斯也不滿 批裁判限制強度
除了布克外，布魯克斯（Dillon Brooks）也對裁判尺度表達不滿，他認為裁判限制了季後賽應有的身體對抗強度，並將矛頭直指亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），「亞歷山大體型單薄，裁判就給他哨音。我以前看喬丹或年輕時的詹姆斯打球，那是真正的肉搏戰。我不懂為什麼到了季後賽，還允許那些假摔和誇張倒地？這應該是比拚哪隊更強，而不是由罰球決定勝負。」