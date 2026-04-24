美國海軍部長費蘭（John Phelan）22日無預警離任，其職位由越南裔、美國海軍退役的副部長高雄（Hùng Cao）接手，有美媒踢爆，費蘭被踢出五角大樓的關鍵在於權力鬥爭、沒弄清楚誰才是老大，旅美學者翁履中則分析，這是五角大樓內部失序浮現的又一警訊。
翁履中在臉書粉專發文，提到如果把費蘭被解職看成單一事件，可能會認為只是單純的人事調整，但最近的人事異動其實反映出五角大樓的運作模式正在改變，從撤換陸軍參謀長，到現在海軍部長離開，這不是零星事件，而是一種趨勢，即軍事決策體系正逐步被政治邏輯重新塑造。
翁履中點名美國國防部（戰爭部）長赫格塞斯（Pete Hegseth），強調他的角色最為關鍵，因為他不只是在人事上展現強勢，更在政策上持續推動「高度意識形態化」的調整，當中有些決定顯然有問題，並非建立在專業的軍事判斷上。而軍隊的本質，是一個以「戰備」與「集體效率」為優先的組織，當這個組織從公共衛生措施、醫療制度，甚至人事晉升標準，都開始被文化戰語言重新包裝與定義時，影響的不只是政策本身，而是整體戰備邏輯的轉變。簡言之，當「感覺對」取代「專業對」，風險其實正在快速累積。
接著，翁履中又分析起費蘭的案例，認為他犯的不是政策方向的錯，而是沒有搞清楚自己跟川普的親疏關係不如赫格塞斯，這才是問題所在。在一個高度個人化決策的體系中，路線與忠誠往往比專業更重要，這也是為什麼近期五角大樓的人事變動，看起來更像權力重組，而不是單純的政策調整。
翁履中也警告，下一個要留意的人，可能是陸軍部長德里斯科爾（Daniel P. Driscoll），他與赫格塞斯的緊張關係，早在陸軍參謀長喬治將軍事件時就已經浮現。不過，德里斯科爾之所以目前仍然穩定，關鍵在於他的政治背景，他是副總統范斯（JD Vance）在耶魯法學院的同窗與盟友，換句話說，他的穩定某種程度來自「朝中有人」。
翁履中表示，在川普體系下，每一次高層異動，都是政治訊號，而非單純行政調整。赫格塞斯現在之所以穩定，是因為他仍在川普的信任範圍內，但川普政治的本質從來不是穩定，而是高度個人化與高度變動，一旦伊朗戰事發展不如預期、內部爭議持續累積、期中選舉改變國會權力結構，今天看似穩固的位置，明天都可能出現劇烈翻轉。
最後，翁履中也提醒，費蘭被撤換的新聞，真正值得關注的不是「誰下台」，而是美國的制度正在改變，當軍事體系逐步政治化，決策越來越依賴個人信任而非制度運作，美國的軍事穩定性與對外可信度都會受到影響，這對盟友與對手來說，都是重要的訊號。
另一方面，根據《路透》報導，川普23日在橢圓形辦公室被問到費蘭一事時，透露他是因為與國防部高層在「造船問題」上有摩擦而被解職：「他（費蘭）是個幹勁十足的人，他和一些人存在衝突，主要是在建造和購買新艦艇方面。你必須和睦相處，尤其是在軍隊裡，你知道的。有些人喜歡他，有些人不喜歡他，通常情況下，所有事情都是如此。」
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翁履中點名美國國防部（戰爭部）長赫格塞斯（Pete Hegseth），強調他的角色最為關鍵，因為他不只是在人事上展現強勢，更在政策上持續推動「高度意識形態化」的調整，當中有些決定顯然有問題，並非建立在專業的軍事判斷上。而軍隊的本質，是一個以「戰備」與「集體效率」為優先的組織，當這個組織從公共衛生措施、醫療制度，甚至人事晉升標準，都開始被文化戰語言重新包裝與定義時，影響的不只是政策本身，而是整體戰備邏輯的轉變。簡言之，當「感覺對」取代「專業對」，風險其實正在快速累積。
接著，翁履中又分析起費蘭的案例，認為他犯的不是政策方向的錯，而是沒有搞清楚自己跟川普的親疏關係不如赫格塞斯，這才是問題所在。在一個高度個人化決策的體系中，路線與忠誠往往比專業更重要，這也是為什麼近期五角大樓的人事變動，看起來更像權力重組，而不是單純的政策調整。
翁履中也警告，下一個要留意的人，可能是陸軍部長德里斯科爾（Daniel P. Driscoll），他與赫格塞斯的緊張關係，早在陸軍參謀長喬治將軍事件時就已經浮現。不過，德里斯科爾之所以目前仍然穩定，關鍵在於他的政治背景，他是副總統范斯（JD Vance）在耶魯法學院的同窗與盟友，換句話說，他的穩定某種程度來自「朝中有人」。
翁履中表示，在川普體系下，每一次高層異動，都是政治訊號，而非單純行政調整。赫格塞斯現在之所以穩定，是因為他仍在川普的信任範圍內，但川普政治的本質從來不是穩定，而是高度個人化與高度變動，一旦伊朗戰事發展不如預期、內部爭議持續累積、期中選舉改變國會權力結構，今天看似穩固的位置，明天都可能出現劇烈翻轉。
最後，翁履中也提醒，費蘭被撤換的新聞，真正值得關注的不是「誰下台」，而是美國的制度正在改變，當軍事體系逐步政治化，決策越來越依賴個人信任而非制度運作，美國的軍事穩定性與對外可信度都會受到影響，這對盟友與對手來說，都是重要的訊號。