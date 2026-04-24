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軍事決策體系正逐步被政治邏輯重新塑造。

當「感覺對」取代「專業對」，風險其實正在快速累積。

在一個高度個人化決策的體系中，路線與忠誠往往比專業更重要，這也是為什麼近期五角大樓的人事變動，看起來更像權力重組，而不是單純的政策調整。

川普政治的本質從來不是穩定，而是高度個人化與高度變動

當軍事體系逐步政治化，決策越來越依賴個人信任而非制度運作，美國的軍事穩定性與對外可信度都會受到影響