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中國古裝劇《逐玉》男主角張凌赫爆紅，國民黨主席鄭麗文拋出，張凌赫來台可以緩解兩岸關係，國台辦則表示支持兩岸影視「雙向奔赴」。對此，民進黨團立法院副幹事長陳培瑜直言，兩岸交流本來就能在正常並且公開制度的討論下促成，但必須要「對等尊嚴」。鄭麗文日前表示，有年輕人認為兩岸關係太複雜，只要邀請張凌赫來台就好，對此，國台辦稱，一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見藝人赴台交流，與台灣民眾見面；陸委會副主委梁文傑則諷刺，中國解放軍曾罵張凌赫是「粉底液將軍」，文化部長李遠也說，「他來一定會愛上自由的台灣」。對此，陳培瑜上午受訪時表示，兩岸交流本來就能在正常並且公開制度的討論下促成，但必須要「對等尊嚴」，若有機會，樂見台灣藝人到中國做對等、有尊嚴的交流。陳培瑜提醒中國，別想要藉由文化演藝交流的手段，對台灣做更多恐嚇、情勒，這對台灣人、對一般沒有從事政治工作的人而言，會認為「演藝歸演藝工作、政治歸政治」，但對中國政府來說，從來都不是這個算盤。民進黨團幹事長莊瑞雄說，世界各國只要受到台灣民眾喜愛的影視歌星、舞者、歌手，到台灣都不會發生任何問題。他說，會引起社會大眾的討論，常常是因為涉及兩岸關係，不管是多大咖，任何人要到台灣，只要受到台灣民眾喜愛、遵守台灣的法令，相信都不會有什麼問題。