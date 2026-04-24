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面對系列賽0：2落後的絕境，多倫多暴龍隊今（24）日回到主場展現頑強的韌性。憑藉明星前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）與巴雷特（RJ Barrett）聯手轟下66分，暴龍在末節還發動13：0的攻勢，最終以126：104大勝克里夫蘭騎士，不僅將系列賽大比分追至1：2，更一舉終結了球隊在季後賽對戰騎士慘絕人寰的12連敗。暴龍隊今日變陣出擊，雖然陣中球星英格拉姆（Brandon Ingram）持續低迷且陷入犯規麻煩，但巴恩斯挺身而出接管比賽。他全場17投11中，高效攻下33分、5籃板、11助攻的準大三元數據。與巴恩斯對位的騎士探花莫布里（Evan Mobley）今日顯得一籌莫展，雖然繳出15分、7助攻，但投籃僅13投4中。巴恩斯在末節關鍵時刻的組織與單打，徹底摧毀了騎士防線，成為暴龍主場保衛戰的首要功臣。騎士隊球星哈登（James Harden）今日再度迎來職業生涯的重要時刻，他在本場比賽過後，季後賽生涯總得分正式超越韋德（Dwyane Wade）的3954分，躍升至歷史第12位；助攻數也追平傳奇控衛帕克（Tony Parker），並列歷史第6位。哈登雖然寫下個人紀錄，但全場僅18分、4助攻，且發生多達8次失誤，表現遠不及前兩場比賽。搭檔米契爾（Donovan Mitchell）同樣熄火，全場僅進帳15分。騎士後場雙槍失靈，也導致球隊在第四節兵敗如山倒。這場勝利對多倫多球迷而言格外珍貴。賽前，騎士在季後賽面對暴龍已取得跨季12連勝，暴龍始終難以翻越這座大山。今日雙方在前三節打得難分難解，半場戰成54平手，三節結束暴龍也僅領先2分。進入決勝第四節，暴龍打出強勢的43：23攻勢，其中巴雷特（RJ Barrett）個人單場飆進6記三分球、挹注33分，加上替補奇兵博伊爾斯（Boyles）高效砍下22分，暴龍一度領先超過20分，逼得騎士提前撤下主力認輸。目前暴龍、騎士系列賽大比分來到2：1，騎士仍保有領先優勢。雙方將在多倫多休兵兩天，迎接關鍵的第四戰。