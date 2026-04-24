我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬城雷霆隊在力拼衛冕、打造「雷霆王朝」的路上遭遇重大打擊。球隊明星前鋒杰倫威廉斯（Jalen Williams）在對戰鳳凰城太陽的系列賽第2戰中，因左腿筋受傷提前退場。根據ESPN名記麥克馬洪（Tim MacMahon）最新報導，杰倫威廉斯確診為左腿筋1級拉傷，球隊宣布將按周對其進行重新評估，這意味著他極大機率將缺席首輪系列賽的剩餘比賽。杰倫威廉斯是在第2戰第3節的一次上籃後，痛苦地抓著左大腿後側隨後退賽，該場比賽他在短短23分鐘內以11投7中的高效演出攻下19分。身為2025年NBA全明星球員，杰倫威廉斯本季場均能貢獻17.1分、5.5助攻，是雷霆隊進攻端僅次於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的重要戰力。然而，這位25歲球星的健康狀況令人擔憂。本季他已因右腿筋拉傷缺席了多達49場例行賽，加上去年奪冠後接受腕部手術錯過季初賽事，頻繁的傷病史無疑為雷霆隊的衛冕之路蒙上陰影。根據《奧克拉荷馬人報》指出，1級腿筋拉傷屬於輕微撕裂，通常恢復期為1至2周。雷霆球團目前的策略是採取謹慎態度，官方表示評估週期將以「周」為單位。麥克馬洪分析指出：「這意味著他至少在這輪系列賽是打不到了，雷霆當然希望能在接下來一週內就結束這輪系列賽，讓他有更多時間恢復。」杰倫威廉斯在系列賽首戰曾砍下22分與7籃板，是球隊取得總比分2：0領先的關鍵功臣。在他缺陣期間，雷霆隊將不得不更加依賴亞歷山大與霍姆葛倫（Chet Holmgren）的發揮。雷霆隊雖然坐擁全聯盟最佳戰績，但季後賽接下來的對手可能包含湖人、火箭、金塊、森林狼或馬刺，每一支球隊都是硬仗。在失去這位攻守兼備的二當家後，雷霆板凳深度的戰力銜接將成為總教練戴格諾（Mark Daigneault）急需解決的難題。目前雷霆隊將帶著2：0的領先優勢前往鳳凰城作客。即便杰倫威廉斯無法出戰首輪剩餘賽事，雷霆球迷仍寄望球隊能儘快晉級，讓這位核心戰力有機會在次輪強勢回歸。