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一名網友今（24）日上午在社群平台Threads發布一則貼文，內容提及「家屬是前市長員工，就把前市長請來電人？」並貼上一張照片，圖中有2人的背影且坐在醫院櫃檯的電腦前。新光醫院今回應，院方建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明。一名網友在Threads發文提到「醫療現況的亂象，家屬永遠覺得醫療端做的不夠積極，緊急時刻還會被嫌動作太粗魯」。而內容更貼上一張照片並說「家屬是前市長的員工，就把前市長請來電人？晚上10點要求病解？晚上只會有值班醫師，白班主護也早就下班了，虧前市長還曾經是醫療人員，而且這裡也不是台大餒。」其他網友也根據文內線索和照片背影，猜測是台北市前市長柯文哲；更有網友眼尖認為是在「新光醫院」。對此，新光醫院今早發布聲明，關於家屬與受委託之醫界同仁於夜間時段提出之瞭解病況說明請求，考量家屬面對病況之焦慮，本院在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明。新光醫院提到，為提升醫病溝通順暢，醫護團隊於護理站透過電子病歷系統，協助受委託醫界同仁了解病人病況及醫療處置。考量醫療同仁勞動負荷及為確保醫療資訊完整性，院方建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明。