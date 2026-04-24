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紐約尼克隊今（24）日在客場挑戰亞特蘭大老鷹隊，儘管禁區核心唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出「21+17」的雙十數據，且阿努諾比（OG Anunoby）轟下全場最高的29分，但尼克最終仍以108：109、1分之差惜敗。賽後數據顯示，尼克先發陣容中的哈特（Josh Hart）與布里吉斯（Mikal Bridges）集體陷入低潮，兩人合計12投僅1中，且奉送6次失誤，成為球隊丟失系列賽賽點的頭號罪魁禍首。本場比賽尼克隊的側翼完全熄火。被寄予厚望的防守大將布里吉斯表現堪稱災難，他出賽21分鐘，全場3投0中、三分球2投0中，得分直接掛蛋，並發生高達4次失誤，正負值為慘不忍睹的-26。布里吉斯賽後坦言：「這場打得很糟糕，我必須坦然承受並調整狀態，這結果很爛，但事已至此。」另一位先發大將哈特雖然在場上拚戰40分鐘，但進攻端同樣毫無貢獻。哈特全場9投1中、三分球4投0中，僅進帳2分。雖然他在防守與籃板上抓下9個籃板並送出6次助攻，但多次空檔投籃失準讓尼克在銜接段打得極為艱辛。哈特賽後沮喪地表示：「球就是投不進，那些底角投籃我必須把握住。」反觀老鷹隊，資深後衛麥凱倫（CJ McCollum）在比賽關鍵時刻展現大將之風，全場貢獻23分5籃板，並在終場前12秒投進價值連城的翻身跳投準絕殺。老鷹總教練史耐德（Quin Snyder）盛讚麥凱倫具備自主創造出手的獨特特質。此外，從板凳出發的庫明加（Jonathan Kuminga）持續扮演尼克剋星，28分鐘內14投9中高效攻下21分。史耐德對庫明加的投入與防守進步大加讚賞，認為他是提振全隊士氣的關鍵。尼克隊總教練邁克布朗（Mike Brown）在落敗後顯得相對冷靜，他表示：「我認可隊員展現的鬥志，雖然我們清楚自己沒打出最佳水準，但這絕非否定老鷹的表現。末節關鍵時刻我們仍有翻盤機會，可惜未能把握。」尼克隊目前在系列賽陷入1比2落後的被動局面。儘管布倫森（Jalen Brunson）今日貢獻26分、唐斯繳出歷史級的21分17籃板4助攻2抄截3阻攻全能數據，但仍無法幫助尼克在客場贏球。