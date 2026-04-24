我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在季後賽首輪遭遇頭部重摔的傷勢，一度被確診為腦震盪。《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今（24）日在節目中帶來了樂觀的最新消息。文班亞馬不僅已隨隊前往波特蘭，甚至已經通過多項神經測試，並重返訓練場進行輕量活動，距離正式復出已經不遠了。名記查拉尼亞（Shams Charania）在節目中指出，文班亞馬目前的恢復進度對馬刺球團與他本人而言都是「非常積極的進展」。查拉尼亞爆料：「他不只會隨隊前往波特蘭參加週末的G3與G4，而且今天他已經出現在訓練場上了。我們能看到他在場上進行投籃、搶籃板等輕量的活動。此外，查拉尼亞也透露，由於受傷症狀在術後並未加重，文班亞馬早在當地時間週三晚間就已經獲准參加有氧訓練。儘管表現出的狀態令人樂觀，但文班亞馬何時能正式復出仍有一道關卡。根據NBA規定，球員必須完全通過腦震盪保護協議。查拉尼亞表示：「在整個過程中，他每天都要接受並通過多項神經系統檢查，目前為止他全部合格。不過，他能否及時趕上第三戰，目前還無法完全確定。」由於協議規定嚴謹，除了馬刺隊醫外，聯盟指定的第三方腦震盪協議主管也會全程參與，共同決定他何時能被允許復歸賽場。查拉尼亞強調：「雖然時間上看來還是有懸念，但馬刺球團預計在今晚就會有更清楚的答案。」目前馬刺與拓荒者戰成系列賽1：1平手，馬刺球團已在最新傷病報告中將文班亞馬列為「出戰成疑（Questionable）」，這意味著他至少有50%的機率能夠上場，而非直接宣告缺陣。除了文班亞馬正在與時間賽跑外，波特蘭拓荒者的頭號球星里拉德（Damian Lillard）目前仍確定無法上陣。對於馬刺而言，文班亞馬是攻守兩端的靈魂，場均35分與制霸禁區的防守威懾力，是拓荒者難以跨越的高牆。一旦這頭怪物能夠在G3或G4順利回歸，拓荒者試圖上演「下剋上」的難度將會直線上升。馬刺醫療團隊與聯盟官方正緊密監控，文班亞馬的臨場決定，將直接主宰本週西區季後賽的戰局走向。