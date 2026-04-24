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立法院長韓國瑜昨二度協商軍購條例，但在深水區項目和金額仍未有共識，下週一將三度協商，傳出國民黨團針對軍購態度鬆動，擬上調至8000億軍購，待黨團大會討論後再決議。不過國民黨團總召傅崐萁今（24）日仍堅持，美國發價書來，經過國會、政府保證後續維修沒問題，也沒有商售弊端，就會全力支持。至於民眾黨主席黃國昌所稱的8000億，傅崐萁則說版本很多都在討論，但立場是一致的，必須有美國完整發價書過來，不會有時間差問題。傅崐萁今在國民黨團大會後受訪，對於軍購條例，他重申國民黨全力支持中華民國國防，也秉持過去國民黨不只捍衛台灣、守護寶島，跟中共多次的交戰都是國民黨政府所打贏的勝仗，才能夠讓台灣保有安全樂業的生活。對於守護中華民國台灣該有的這些國防武器，國民黨全力的支持。傅崐萁表示，只要有美國的發價書過來，經過美國國會、政府的保證，後續延壽維修沒有問題，也不會有像拉法葉艦案這樣商售的弊端，就會全力支持，而且沒有時間差的問題，並不是像民進黨政府所說沒有先匡列好，會來不及編。傅崐萁說，朝野三個黨團已經授權國防部長顧立雄率先跟美國簽約第一波發價書，所以絕對沒有時間差的問題，但必須看緊荷包，而不能讓一些濫竽充數的東西放在裡面。國民黨希望讓大家能夠了解，絕不容許再有什麼做裝潢的、賣茶葉的、賣馬桶的來賣軍火，這些都是民進黨政府的惡行惡狀，他們必須要把人民的血汗錢守護好。媒體追問，民眾黨主席黃國昌稱可將軍購條例上調至8000億，但有個條件是編預算時，一定要等到美國公佈賣什麼。並說是「藍白一致的方向」，傅崐萁則說，因為版本非常的多，大家都在討論，但是立場是一致的，昨天朝野議場大家都很清楚，國民黨、民眾黨立場完全一致，必須有美國完整的發價書過來，第一時間就可以同意簽約，所以絕對不會有時間差的問題。