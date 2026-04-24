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5月綜合所得稅申報將至，財政部表示，今年申報戶數有望突破700萬戶，基本生活費調升，加上長期照顧特別扣除額調高，估有230萬戶受益，減稅利益約139億元。財政部也試算租屋4大族群免繳綜所稅門檻，其中租屋自住的單身上班族去（114）年年薪在62.6萬元內，可免繳綜所稅，而雙薪夫妻2人年所得107.2萬元以下，也可免繳稅。財政部表示，114年度綜所稅結算申報期間自今年5月1日起至6月1日止，並自4月28日起提供民眾查詢114年度所得及扣除額資料服務，但要注意的是，今年5月1日為國定假日，各地國稅局不提供臨櫃報稅服務，可利用網路申報及線上繳稅。在今年綜所稅結算申報新制部分，114年度每人基本生活所需費用金額為21萬3000元，相較前年度增加3000元。114年度申報戶基本生活費總額超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額合計數，該差額得自申報戶當年度綜合所得總額中減除，以保障人民的基本生活需求。根據財政部估算，114年度調高基本生活所需的費用金額，預估適用戶數約202萬戶，相較113年度增加5萬戶，減稅利益約129億元，整體較113年度增加12億元。同時，自114年1月1日起，長期照顧特別扣除額每人每年扣除額度提高至18萬元，較上年度增加6萬元，今年5月申報綜所稅可適用。根據財政部推估，將有35萬戶受益，減稅利益約10億元。至於勞動部放寬年齡滿80歲以上長者可依身分證明文件申請聘僱外籍看護，但若要列報長期照顧特別扣除額，還是要符合身心失能資格。財政部也試算今年綜所稅免繳稅門檻，租屋自住的單身新鮮人年薪62.6萬元就可免繳稅，雙薪租屋家庭則是年薪107.2萬元，而4口之家（租屋且扶養2名6歲以下子女）年薪164.1萬元也可免繳稅，三代同堂（租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者及2名6歲以下子女）年薪218.45萬元，同樣也免繳所得稅。今年報稅還要注意，今年起4大超商多媒體資訊機（KIOSK）不再提供健保卡認證服務，民眾可改用自然人憑證透過KIOSK取得查詢碼或補印稅額試算繳稅繳納單，家中無讀卡機者，亦可透過財政部電子申報繳稅服務網使用行動電話認證或電子憑證取得查詢碼。同時，為方便視障朋友報稅，今年綜所稅申報系統線上版，也提供無障礙操作模式，透過無障礙網頁連結報稅系統，搭配報讀軟體即可掌握報稅資訊及完成申報上傳。今年繳稅方式同樣提供信用卡、電子支付帳戶、行動支付工具等多元管道繳稅，其中行動支付更新增街口支付。另外，由於一卡通iPASS MONEY已與LINE Pay分家，民眾可使用一卡通iPASS MONEY App進行報稅。