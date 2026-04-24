我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南屯天順宮主委張崇榮（右）與夫人，於宮內向天上聖母行禮叩謝。如今康復重生，餘生奉獻宮務，宣揚媽祖神威。(圖／柳榮俊攝2026.4.24)

在台中市南屯區有一座香火鼎盛、守護鄰里的信仰中心「天順宮」。現任主委張崇榮，是一位頗具名聲的進口汽車修護專家。他手藝精湛、個性務實，過去對於超自然的神鬼之說，總是以科學與理性的角度看待，是個標準「鐵齒」的人。然而，一場突如其來的大病，不僅改變了他的身體，更徹底重塑了他的靈魂。數年前，主委張崇榮因嚴重的腸道沾黏問題，被迫躺上了手術檯。這對於體格強健的他來說，原本以為只是一次普通的醫療程序，沒想到卻是噩夢的開始。在短時間內，他歷經了兩次大開刀。手術過後，情況並未如預期般好轉，反而因為術後併發症，導致腹部傷口癒合極度緩慢。即便在現代醫療技術如此發達的今天，當時的醫療團隊面對張崇榮反覆發炎、無法收口的傷口，竟然也顯得束手無策。看著自己腹部那道遲遲無法痊癒的創口，他感受到了前所未有的恐懼與絕望。那是科學無法給予解釋的痛楚，也是醫學暫時無法跨越的鴻溝。在最黑暗的時刻，原本不信神佛的張崇榮內心產生了動搖。在家人與信眾的鼓勵下，他開始放下心中的傲氣，虔誠地向天上聖母祈求。他祈求媽祖庇佑，若能度過此劫，餘生願奉獻於宮務，宣揚神威。就在祈求後不久，一件不可思議的事情發生了。張崇榮在昏沉的睡夢中，看見媽祖莊嚴而慈悲的身影。在夢中，媽祖親自前來探視他，語氣溫柔卻堅定地安撫他的恐懼。更令他震驚的是，媽祖身後跟隨著威風凜凜的五營兵將。這些神兵神將環繞在病床四周，彷彿在為他進行一場凡人看不見的「靈魂手術」，守護著他的生命氣息。夢醒後，張崇榮感到身體湧現了一股久違的暖流。沒過多久，醫生照例進行檢查時，驚訝地發現原本潰爛、無法收合的傷口，竟然開始以超越常理的速度癒合。醫療團隊面面相覷，無法從醫學理論上解釋為何原本「束手無策」的病情，會在短短幾天內出現如此戲劇性的轉折。但他心裡很清楚，這是媽祖神威，是神蹟降臨在他的身上。經歷了這次生死的洗禮，張崇榮徹底告別了過去「鐵齒」的自己。他體悟到，世間萬物除了科學，更有著超越人類理解的神聖力量。他深感自己的命是媽祖「撿回來」的，因此他毅然承擔起天順宮主委的重任。現在的他，更多的心力則放在推廣天順宮的宮務上。他以自身為見證，向每一位來到宮裡的信眾講述這段神蹟。他要讓更多人知道，當人在絕境中保持善念與虔誠時，天上聖母的慈光永遠會指引回家的路。如今，台中南屯天順宮在主委張崇榮的領軍下，不僅是社區的信仰支柱，更成了許多信眾尋求心靈慰藉與神蹟見證的聖地。他的故事，在南屯的大街小巷流傳著，訴說著那段關於勇氣、信仰與重生的不朽傳奇。