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▲中國製的高德地圖導航系統內建張凌赫語音包。（圖／翻攝自高德地圖APP）

▲高德地圖甚至還有台灣第一名模林志玲的語音。（圖／翻攝自高德地圖APP）

近日中國開發的導航APP「高德地圖」在台灣下載量攀升，引發討論，還有網友發現，高德地圖內建許多「語音包」，可以自己設定要用哪種語音播報導航指示，其中選項更包含近日爆紅的中國男星張凌赫。他在古裝劇《逐玉》中，飾演將軍「武安侯」，帥氣形象深受女粉絲喜愛，網友也因此開玩笑說：「」。一名網友在Threads發文，分享高德地圖有張凌赫語音包的驚喜發現，笑說女性用戶要增加了，台灣粉絲見狀紛紛留言， 「剛剛有牛牛（張凌赫綽號）幫我導航，早上心情很好耶」、「我真的會下載，三觀跟著五官走」、「看到這則貼文我馬上去下載了張凌赫的語音包，但是不太像」、「我期待齊旻的：孤叫妳右轉！」據悉，。而根據系統頁面顯示，這款語音的試聽台詞是：「無論風雲變幻，裴某永遠為你指路」，裴某是指張凌赫在古裝劇《度華年》中的角色「裴文宣」，顯見該語音包應該是在2024年劇播期間推出的，目前其實並未更新成《逐玉》的武安侯版。另外，高德地圖在台灣爆紅後也出現兩派罵戰，支持者認為高德的道路顯示方式比較清楚明瞭，且還能掌握紅綠燈秒數，比Google或Apple的導航系統還好用。但反對者認為，使用中國製APP恐讓個人隱私資訊外流，有資安疑慮，建議大家不要下載。而高德地圖除了張凌赫語音包以外，還有許多明星的語音可以使用，包含《逐玉》男配角任豪、台灣第一名模林志玲、港星周星馳等等，甚至就連卡通《蠟筆小新》的聲音也聽得到，選擇相當多元，至於聽起來像不像本尊，那就見仁見智了。