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▲北車商場年營收直逼29億元，每日人流達60萬人次的，成為「金雞母」級商場。（圖／記者林調遜攝影）

台北車站商場由微風經營近20年，租約將在今年7月到期，吸引9強業者投入競標，包括統一、新東陽、新光三越、微風、潤泰、JR東日本、京站、誠品，昨（23）日最新消息傳出由新光三越得標。台鐵於4月22日召開北車商場評選會議，昨（23）日晚間傳出由新光三越擊退勁敵微風、統一企業、JR東日本等，搶下北車商場未來15年經營權，並享有8年優先續約權據了解，北車商場年營收直逼29億元，每日人流達60萬人次的，成為「金雞母」級商場，隨著經營權易主，也意味著陪伴台北人近30年的，微風台北車站商場即將走入歷史。外界傳新光三越僅以些微差距勝過微風集團，新光三越獲得青睞的關鍵在於對於改建上更具體的規劃，並且可以將商場連結新光三越站前店，整合周邊商圈，讓北車商場變身精裝版的車站百貨。本次招商為台鐵首度導入「營運權利金累退制」，亦即業者營業額越高，台鐵抽成比例反而逐步降低。契約年期為15年，並享有最長8年的優先續約權，最長可經營到2049年，另含2年8個月的增改修建期；改建工程須採分區施工，確保營運不中斷。權利金部分，開發權利金為6000萬元，另設固定權利金1.2億元。未來台北車站商場將展現何種嶄新面貌也令外界相當期待。