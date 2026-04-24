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▲金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）傳出將結束長達12年的執教生涯，其下一步動向已成為全美媒體關注的焦點。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士帥位保衛戰出現驚人轉折！隨著外界預期執教12年的科爾（Steve Kerr）可能在季後離隊，誰來接手這支豪門球隊成了熱議焦點。原本被視為傳聞的「伊古達拉（Andre Iguodala）接班論」，如今隨著洛杉磯湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）的出色表現，有了合理性與可行性。湖人總教練瑞迪克在2024年入主紫金軍團時曾飽受質疑，但他不僅在首年就證明自己，本季更在少了唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的劣勢下，季後賽首輪以2比0領先休士頓火箭。瑞迪克成功「智取」火箭主帥烏度卡（Ime Udoka），讓外界意識到即便沒有執教經驗，頂尖球員的智商與領導力同樣能轉化為帥位戰力。《舊金山標準報》名記川上（Tim Kawakami）點出，伊古達拉與瑞迪克的背景有著驚人平行線。瑞迪克退役三年後接掌湖人，而2023年退休的伊古達拉，若在今年接手勇士，同樣是退役滿三年。更關鍵的是「球星關係」。瑞迪克被認為是靠著與詹姆斯（LeBron James）的私交上位，而伊古達拉更是柯瑞（Stephen Curry）在場內外最尊敬的導師與兄弟。聘請一位能與兩屆MVP溝通無礙的傳奇老將，遠比找一位陌生教頭重新建立信任要來得有保障。儘管科爾仍有機率透過續約留隊，但川上將伊古達拉列為黑馬，也就是信封外的候選人，顯示出勇士管理層在面對陣容老化、急需重啟的當下，並不排斥走一條像湖人一樣的非典型道路。