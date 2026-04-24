亞特蘭大老鷹今（24）日在東區季後賽首輪G3，靠著老將麥凱倫（CJ McCollum）在比賽終了前12秒的翻身跳投準絕殺，終場以109：108險勝尼克，系列賽取得2勝1敗領先優勢，而被譽為「新鷹王」的強森（Jalen Johnson）此戰19投8中，攻下24分、10籃板、8助攻，成為老鷹隊史首位在季後賽單場繳出「24分、10籃板、8助攻、2抄截、1阻攻」的球員。庫明加（Jonathan Kuminga）此戰替補出賽，首節就砍下10分，也寫下老鷹隊史板凳球員紀錄。
強森接班崔楊 成老鷹新一代核心
在崔楊（Trae Young）被交易至華盛頓巫師後，強森被外界視為老鷹未來的核心球員，本季例行賽繳出場均22.5分、10.3籃板、7.9助攻的表現，被球迷稱為「新鷹王」而此戰過後，強森也成為老鷹隊史自1957年來，在季後賽砍下「20+10+5」的最年輕球員。
庫明加化身板凳暴徒 單節10分也寫紀錄
除強森外，在季中交易來到老鷹的庫明加此戰全場貢獻21分、4籃板，在比賽最後還貢獻一次關鍵抄截，幫助老鷹守下勝利，而庫明加在此戰首節就狂砍10分，根據《ESPN Insights》指出，這是自1997-1998賽季NBA進入「逐球紀錄時代」（Play-by-play era）以來，老鷹球員在季後賽替補上場於首節的最高得分。
在系列賽開打前，外界一面倒看好尼克能夠輕鬆過關，但老鷹目前取得2勝1敗優勢，且老鷹下一戰仍保有主場優勢，老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）是否能持續激發強森與庫明加的潛力，帶領這支東區第六種子延續黑馬傳奇，成為球迷關注焦點。
資料來源：《Yahoo Sports》
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在崔楊（Trae Young）被交易至華盛頓巫師後，強森被外界視為老鷹未來的核心球員，本季例行賽繳出場均22.5分、10.3籃板、7.9助攻的表現，被球迷稱為「新鷹王」而此戰過後，強森也成為老鷹隊史自1957年來，在季後賽砍下「20+10+5」的最年輕球員。
庫明加化身板凳暴徒 單節10分也寫紀錄
除強森外，在季中交易來到老鷹的庫明加此戰全場貢獻21分、4籃板，在比賽最後還貢獻一次關鍵抄截，幫助老鷹守下勝利，而庫明加在此戰首節就狂砍10分，根據《ESPN Insights》指出，這是自1997-1998賽季NBA進入「逐球紀錄時代」（Play-by-play era）以來，老鷹球員在季後賽替補上場於首節的最高得分。
在系列賽開打前，外界一面倒看好尼克能夠輕鬆過關，但老鷹目前取得2勝1敗優勢，且老鷹下一戰仍保有主場優勢，老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）是否能持續激發強森與庫明加的潛力，帶領這支東區第六種子延續黑馬傳奇，成為球迷關注焦點。
資料來源：《Yahoo Sports》