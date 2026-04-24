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曾名列民眾黨不分區立委名單第17名的公視前董事徐瑞希，2024年8月間透過臉書發聲表態「退出民眾黨」，隨後遭黨方註銷黨籍。她提起訴訟主張黨員資格仍然存在，台北地方法院23日判決徐瑞希勝訴。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌大酸，陳智菡等半天不分區，結果排前面的徐瑞希告贏民眾黨，直接卡位遞補順位，陳智菡跟不分區無緣，註定當不上立委。張育萌表示，按照兩年條款，劉書彬明年3月14日就要辭職；按照名單，若跳過黨籍被註銷的徐瑞希，排名第19的陳智菡就會遞補，因為女性必須過半。而陳智菡等的就是這一天，結果現在風雲變色、整局翻盤。張育萌續指，原來，徐瑞希去年2月就開始默默申訴，但荒謬的是，號稱全國第三大黨的台灣民眾黨，直到去年10月才建立仲裁機制，這是《政黨法》要求的，民眾黨卻當沒看到。沒想到，劇情超展開，徐瑞希直接把民眾黨告到法院，要求民眾黨確認她的黨員資格還存在。最後，張育萌狠酸，現在好笑了，徐瑞希「黨籍存在」，代表她明年可以遞補立委，民眾黨直接傻眼，回覆「對結果難以理解」。他直言，民眾黨隨便滑鼠點一點，就把人家黨籍刪掉，當然難以理解。 徐瑞希「敗部復活」，直接回到不分區第17名，擋在陳智菡前面；劉書彬辭職後，就是徐瑞希遞補。陳智菡看起來徹底跟立委絕緣了，老天爺到底多不想讓陳智菡當立委啊？