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中東局勢仍不穩定，美股週四反覆受壓，四大指數除了費城半導體指數，其餘皆收黑；而台指期夜盤上漲196點。不過台北股市今（24）日開盤上漲148.5點、來到37862.65點，隨後漲幅擴大，最高上漲逾千點，重返38000點關卡；目前暫報38757.69點，上漲1043.54點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.24點、來到382.56點；目前暫報382.28點、漲0.99點。權值股多數走高，台達電開盤上漲75元、來到2055元；鴻海雖開紅盤，但9點初就跌落平盤，目前暫報222元、下跌3元。鴻勁今日上下震盪大，早盤最高到4925元，但隨後下跌至4700元。半導體指標股帶動多頭氣勢，權王台積電盤中一度寫下歷史新高價2180元，隨後漲幅縮小，暫報2150元、上漲65元。IC設計龍頭聯發科今日股價達到觸及漲停價位2435元，但在10點後一度漲停打開，但隨後又上攻。日月光投控也上漲24元，暫報488.5元。PCB族群今日表現強勢，臻鼎-KY一度觸及漲停價位357.5元，暫報349元、上漲24元。南電今日多鎖在漲停價位874元；景碩同樣攻上漲停價位526元。金像電今日也一度漲停目前暫報1380元、上漲115元。目前成交量前十名分別為群創 、友達 、聯電 、旺宏 、台玻 、臻鼎-KY 、華通、元大台灣50 、華邦電 、南亞科。今日上市櫃目前共21檔漲停包含昇揚半導體、中華化等，跌停共14檔包含康普、誠美材等。